Le Bayern parvient à un accord avec le Real Madrid cible Upamecano – rapport

Le défenseur de Red Bull Leipzig Dayot Upamecano a conclu un accord pour rejoindre le Bayern Munich dans la prochaine fenêtre de transfert, selon un rapport publié dans le journal allemand Bild. Leipzig préfère vendre le joueur à un club étranger et non au Bayern, selon ce même rapport.

Apparemment, Upamecano a une clause de libération de 60 millions d’euros pour les équipes allemandes, mais cette clause serait considérablement augmentée pour les clubs en dehors de la Bundesliga.

Le Real Madrid semble avoir couvert cette position étant donné que tous les Sergio Ramos, Raphael Varane et Eder Militao devraient rester dans l’équipe, mais l’âge de Ramos pourrait forcer Los Blancos à signer un remplaçant dans les prochaines années.

Upamecano a réalisé des performances impressionnantes en Bundesliga cette saison et semble être très talentueux. Cependant, le Real Madrid est très peu susceptible de s’impliquer si Leipzig s’attend à obtenir plus de 60 millions d’euros pour le défenseur central français, étant donné que Los Blancos a déjà dépensé 50 millions d’euros pour signer Militao loin de Porto il y a un an.

Il n’est pas nécessaire pour Madrid de signer un jeune défenseur cher en ce moment, étant donné que Upamecano aurait besoin de quelques minutes pour continuer à se développer en tant que joueur. D’un autre côté, le Bayern a besoin d’un défenseur central, donc sa signature pour le club bavarois est beaucoup plus probable.