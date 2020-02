Le Bayern perd son «super buteur?

Rarement une victoire 0-3 apporte des maux de tête. C’est le cas de Bayern Munich, qui ne peut compter pendant quatre semaines avec Robert Lewandowski, sa référence offensive et l’un des meilleurs marqueurs du continent. Comme le cadre bavarois l’a rapporté hier, le bélier polonais souffre d’une blessure au tibia supérieur gauche. Les services médicaux du club ont estimé leur période de récupération en quatre semaines.

Longue absence

Si les prévisions étaient remplies, Lewandowski manquerait les six prochains engagements de la Bayern. Autrement dit, les duels de ligue contre Hoffenheim, Augsbourg, Union Berling et Eintracht; en plus des quarts de finale de la DFB Pokal contre Schalke 04 et le tour des huitièmes de finale Ligue des champions contre Chelsea.

Ce dernier, un jeu qui se prédit peu d’émotion. En grande partie, grâce à l’exposition du bélier polonais qui a détruit l’équipe «bleue» avec une cible et deux passes

Records scandaleux

À 31 ans, l’attaquant connaît une saison spectaculaire. 39 buts et cinq passes décisives en 33 matchs accumulent l’un des rails de battage les plus façonnés du continent. Un demi-cinéaste qui était sur le point de pulvériser plus d’un disque.

Sans aller plus loin, Lewandowski égalé devant lui Chelsea le dossier de Chrétien Ronaldo meilleur buteur à domicile dans une édition du Champions. Neuf buts en cinq matchs. Une barbarie

Cependant, la perte peut coûter aux Polonais de battre le record de Gerd Müller avec 40 buts maximum tireur du Bundelisga en un seul cours. Robert Il faut 25 en l’absence de 11 jours, mais devrait en manquer quatre en raison de blessures.