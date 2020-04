Le Bayern renouvelle Alaba et conclut un accord avec Thiago

Après avoir officialisé le renouvellement de Thomas Müller jusqu’en 2023, Le Bayern Munich est sur le point de conclure un accord avec David Alaba pour prolonger également votre contrat.

04/09/2020

Selon le journal Bild, le club bavarois et le joueur autrichien ont déjà conclu un accord pour prolonger son contrat au-delà de 2021.

Alaba, l’un des arrières gauches les plus réputés du continent, est à l’ordre du jour de plusieurs grands noms européens, dont Barcelone et le Real Madrid.

Le prochain sur la liste renouvelée serait Thiago Alcantara, avec qui le Bayern serait déjà proche de l’accord, selon le journal allemand.

Louange, à deux pas du renouvellement avec le Bayern | EFE

Le Bayern traitera plus tard de l’un des contrats les plus épineux de son équipe actuelle, celui de Manuel Neuer: son renouvellement n’est pas encore clair et l’avenir de Marc André ter Stegen en tant que gardien de but du Barça pourrait dépendre de ces négociations.

film, rénové

Qui a son avenir assuré est le technicien Hansi Flick, récemment rénové. Flick a parlé de l’avenir de joueurs comme Alaba, Neuer ou Thiago. “Ce sont nos moteurs. Le club le sait aussi. J’espère que tout va dans le bon sens“, a déclaré l’entraîneur.

L’équipe du Bayern a repris l’entraînement sur le terrain lundi en petits groupes, après plus de deux semaines de «cyber-pratiques» en raison de la crise des coronavirus.