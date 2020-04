Le Bayern renouvelle Hansi Flick jusqu’en 2023

Le Bayern a renouvelé vendredi le contrat de son entraîneur Hansi Flick jusqu’en 2023, a fait savoir le club bavarois. Flick avait un contrat jusqu’en 2021 en tant que deuxième entraîneur, mais il a soulagé Niko Kovac en novembre et a pris en charge l’équipeou, en principe, jusqu’à la fin de cette saison.

04/03/2020 à 18:08

CEST

EFE

“Le FC Bayern est très satisfait du travail de Hansi Flick”, a déclaré le président du conseil d’administration du Bayern, Karlheinz Rummenigge. “L’équipe a bien évolué avec lui et nous sommes la seule équipe allemande à participer aux trois compétitions”, a-t-il ajouté.

Selon Rummenigge, le Bayern fait confiance à Flick et est convaincu que les objectifs fixés peuvent être atteints avec lui. Après le match aller contre Chelsea que le Bayern a remporté 0-3 à Londres, Rummenigge, lors du banquet traditionnel du club après les engagements de la Ligue des champions, Il a donné un cadeau à Flick et a dit qu’il y avait des stylos dans l’emballage avec lesquels “certains papiers” pouvaient être signés.

Avec Flick sur le banc, Le Bayern a remporté 18 matchs sur 21, a conquis le leadership de la Bundesliga, s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne et, lorsque la saison a été interrompue par le coronavirus, avait un pied en quart de finale de Ligue des champions après avoir battu Chelsea à domicile.

De plus, Flick semble avoir conquis les vestiaires et son style de jeu a convaincu l’équipe. Flick était un joueur du Bayern entre 1985 et 1990.