Le Bayern s’apprête à signer la grande perle de la Bundesliga

Kai Havertz, Jeune milieu de terrain du Bayer Leverkusen, l’un des footballeurs les plus projetés de la scène actuelle, semble proche d’accepter une offre du Bayern Munich, selon les informations de Sky.

04/09/2020

Malgré le fait que plusieurs grands clubs européens lui aient prêté attention (dont le Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Chelsea et les deux clubs de Manchester), Havertz aurait décidé de prolonger sa carrière en Allemagne.

Ainsi, le jeune joueur de Leverkusen, âgé de seulement 20 ans (il aura 21 ans en juin), aurait déjà dit oui à la proposition du Bayern.

La signature est cependant loin d’être avancée: Havertz a un contrat avec Leverkusen jusqu’en 2022 et son club actuel ne prévoit pas de céder son bijou pour moins de 100 millions d’euros, bien que la crise des coronavirus puisse faire baisser les chiffres de négociation .

Lors de sa première campagne en BundesligaL’année dernière, Havertz a signé des nombres extraordinaires, -17 buts et 4 passes décisives, ce qui lui a permis de terminer le parcours en tant que troisième meilleur buteur du championnat, seulement dépassé par Lewandowski et Alcácer, et son premier appel avec l’équipe allemande.