Le Bayern s’est battu et a battu le Paderborn »Pressfootball

Vendredi 21 février 2020

Dans l’antichambre de leur match contre Chelsea pour les huitièmes champions, les Allemands ont été invités à gagner un féroce Paderborn à l’Allianz Arena et à continuer de commander la Bundesliga. Robert Lewandowski a marqué un doublé pour les «Bavarois».

Au début de la 23e date de Bundesliga, le Bayern Munich a dû faire plus d’efforts pour vaincre le coureur de Paderborn 3-2 à domicile et garder ainsi la pointe dans le tournoi allemand, quoi qu’il arrive pendant la date du football allemand.

Les actions ont bien commencé pour les «Bavarois» avec un but de Serge Gnabry à 25 ′. Lorsqu’il était entouré de défenseurs, il a effectué un tir du pied gauche au but de Léopold Zingerle et a marqué 1-0. Cependant, les visiteurs ont obtenu la parité à 43 ′ grâce à Dennis Srbeny, qui a profité d’une mauvaise sortie de Neuer et a tout laissé sur les tables avant la pause.

Le «Géant de Bavière» est revenu sur le devant grâce aux pieds de son buteur, Robert Lewandowski, qui a atteint sa 23e conquête du championnat d’Allemagne à 70 ′. Mais Paderborn n’était pas résigné, et à 75 ′, Sven Michel s’est défini après un rebond du gardien de Neuer et a tout remis dans la capitale allemande.

Quand il semblait qu’ils distribuaient des points, l’attaquant polonais à 88 ′ a de nouveau mis la finale 3-2 avec laquelle le Bayern est resté avec le match contre Paderborn.

Ainsi, la distribution de Dieter-Flick a ajouté 49 points et reste ferme en Bundesliga. Tandis que Paderborn reste en arrière-plan avec seulement 16 unités.

