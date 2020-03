Le Bayern utilisera Alaba pour signer Sané

Le Bayern Munich est prêt à en profiter L’intérêt de Manchester City pour l’ailier autrichien David Alaba pour reprendre les services de l’ailier allemand Leroy Sané. Selon le tabloïd britannique «The Sun», le club bavarois prévoit de mettre sur la table de négociation une offre qui comprendra un troc entre les deux joueurs, en plus de payer 55 millions d’euros en espèces.

Le Bayern essaie en vain depuis un certain temps d’obtenir les services de Sané. La situation actuelle pourrait vous aider à atteindre votre objectif. Alaba met fin à son contrat en 2021 et a paralysé les négociations, car il n’est pas à l’aise au Bayern et cherche de nouveaux défis, et les Munichois savent que City serait ravi de l’incorporer.

L’ailier autrichien maintient une bonne relation avec Pep Guardiola, avec qui il a coïncidé à Munich, et l’entraîneur catalan est le premier à vouloir remettre le défenseur autrichien sous ses ordres.

Le Bayern prévoit de jouer ses tours l’été prochain. Selon ces informations, la Ville ne transférera Sané que pour un chiffre proche de 145 millions d’euros, mais la présence d’Alaba dans l’équation pourrait faciliter l’accord. Le club bavarois prévoit de faire une offre de 55 millions d’euros et d’inclure Alaba dans la transaction.

Le problème est qu’Alaba ne veut pas jouer en Premier League et préfère la Ligue de Santander, c’est pourquoi il a été proposé au FC Barcelone.