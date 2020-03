Le Bayern va faire un autre transfert gratuit avec Willian de Chelsea?

L’ailier de 31 ans de Chelsea, Willian Borges, communément appelé Willian, est dans les derniers mois de son contrat, qui expire à la fin de la saison. Les pourparlers sur le renouvellement du contrat sont au point mort pendant la durée du nouveau contrat, Willian préférant une prolongation de trois ans à l’offre actuelle de deux ans du club de West London seulement.

Selon le Telegraph, le Brésilien a suscité l’intérêt du Bayern Munich ainsi que de ses rivaux locaux Arsenal et Tottenham Hotspur.

Un homme large pacy qui vient avec plus que sa juste part du package flair & tricks brésilien, Willian ferait une option de sauvegarde bienvenue à la liste actuelle des ailiers du Bayern qui cherche également à ajouter un certain Leroy Sane.

Parvenant à atteindre le double des buts et des passes décisives pour le club et le pays presque chaque saison, il est une menace constante en tant que buteur ou meneur de jeu.

Bien que le Bayern soit l’un des rares clubs de haut niveau à attacher beaucoup d’importance à son “aile”, l’âge de Willian, la concurrence dans la composition de départ du Bayern – compte tenu des meilleures options au club et des plus récents espérés pour être entrants – et du potentiel l’intérêt d’autres clubs de Londres, une ville qu’il prétend être sa deuxième maison, Willian est peu susceptible de déménager au Bayern.