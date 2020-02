Le Bayern veut discuter de la direction du RB Leipzig

Nouveau samedi de canapé, café, couverture … Et en Bundesliga. L’Allemagne se prépare pour un nouvel après-midi de football dans une ligue qui ne cesse de se resserrer. Le Leipzig semble avoir ouvert l’écart après avoir enchaîné une séquence colossale de résultats, perdre un seul match depuis octobre. Nous verrons comment ils s’inscrivent dans la dure défaite d’Eintracht.

01/02/2020 à 08:24

CET

Albert Grace

Le duel contre Gladbach dans le grand match de la journée sera le test décisif pour un leader renforcé avec l’arrivée de Dani Olmo. L’exazulgrana pourrait avoir ses premières minutes avec un Leipzig qui a déjà le Bayern sur ses talons.

À un moment donné, la boîte Flick a commencé comme un tir ce deuxième tour avec deux buts contre Hertha et Schalke. L’affrontement entre Boateng et Goretzka étant déjà oublié, le Bayern ne veut pas renoncer à son combat pour attaquer la direction. A priori est un favori pour gagner et, s’il gagnait, il retournerait en haut de la table en attendant ce que Leipzig ferait plus tard.

Coman et Lucas Hernández s’entraînent déjà avec le groupe mais ils ne sont pas encore prêts. Comme l’équipe bavaroise, le Dortmund n’a pas non plus de temps à perdre et s’accroche à l’ouragan Haaland ’. Le Norvégien, capable de marquer cinq buts en 57 minutes, est déjà adapté au schéma d’un Favre qui les a tous disponibles à l’exception de Delaney. Onze gala devant une Union Berlin qui avait déjà donné la surprise au match aller.

Onces possibles:

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Witsel, Brandt, Guerreiro; Reus, Haaland et Sancho.

Union Berlin: Friedrich, Schlotter., Subotique; Trimmel, Gentner, Andrich, Ingvartsen; Ingvartsen, Andersson et Bulter.

Mayence: Zentner; Pierre-Gabriel, Saint-Juste, Bell, Niakhaté, Brosinski; Kunde, Bakou, Boëtius; Mateta et Quaison.

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Müller, Coutinho, Gnabry; Lewandowski