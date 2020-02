Le Betis veut rompre sa mauvaise séquence à Butarque avant qu’un Leganés n’ait besoin

Les Leganés, avec le retour de Chidozie Awaziem, reçoit la visite du Betis souhaitant gagner cela lui permet de continuer à se consolider à Butarque et d’oublier au plus vite la défaite subie la veille contre Levante, face à un rival de toute urgence.

16/02/2020 à 08:21

CET

Les Blue and Whites ont amélioré leurs performances à domicile avec le passage de la campagne et même s’il est vrai que depuis l’arrivée sur le banc de Javier Aguirre y sont tombés contre Barcelone et Getafe Il n’en reste pas moins qu’ils ont été imposés dans le reste des duels, certains contre des rivaux directs tels que Celta et Espanyol.

La dernière de ces victoires était également héroïque, contre la Real Sociedad et revenir en arrière grâce à un peu dans le temps de remise transformé par Óscar Rodríguez. Sans doute un bon point de départ pour affronter le centre face aux Andalous, qui avaient remporté le parcours précédent 3-0 grâce à un “triplé” de Youssef En-Nesyri.

Ce fut le dernier des quatre revers consécutifs qui enchaînent les Verdiblancos à Madrid. Ses deux autres visites ont abouti à un match nul et un résultat favorable au cours de l’année lointaine 1994.

Concernant l’équipe hôte, l’entraîneur Javier Aguirre ne pourra toujours pas compter sur le gardien Ivan Cuellar. Absent aux deux dernières dates par pénalité, il s’occupe maintenant de quelques petits problèmes dans le soléaire qui l’éloignent des terrains de jeu une ou deux semaines. Il est également perdu par l’accumulation de réprimandes nigérianes Kenneth Omeruo

En revanche, Chidozie Awaziem, compatriote de ce dernier, revient, et tout indique qu’il peut également être disponible Aitor Ruibal après avoir évolué favorablement du coup qu’il a subi contre Levante et pour lequel il aurait dû recevoir onze points.

Le Betis commence à avoir des urgences à ajouter trois par trois s’il veut aborder la lutte pour les positions européennes, objectif qui a été marqué au début de cette campagne.

L’équipe qui forme Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ est désormais à dix points du sixième classé, Valence, et contre Leganés au stade de Butarque ça ne vaut pas plus que la victoire, car après la victoire contre la Real Sociedad (3-0), il n’a réussi qu’à ajouter un point sur neuf en jeu lors des derniers matches, après avoir perdu avec Getafe (1-0), égalisé avec Éibar à Ipurúa (1-1) et battu à domicile par Barcelone (2-3).

Ces résultats, plus tomberont également en huitièmes de finale de la Copa del Rey contre Rayo Vallecano, Ils ont mis l’équipe dans des doutes qu’elle avait aussi en début de saison mais qui se sont dissipés au fil des semaines.

Rubi, dans la section positive, revient pour récupérer les joueurs blessés, comme le milieu de terrain mexicain Andrés Guardado, absent lors des deux derniers matchs en raison d’une blessure musculaire subie à Getafe.

Le milieu de terrain portugais convient également William Carvalho, qui a déjà réapparu, et en entrée, dimanche dernier contre Barcelone après avoir été en cale sèche depuis octobre pour une opération de hernie discale lombaire.

Un autre joueur qui peut réapparaître est le centre marocain Zou Feddal après avoir purgé deux matchs de pénalité pour son expulsion par direct rouge dans le match contre Getafe au Colisée Alfonso Pérez.

En revanche, celui qui sera maintenant faible par sanction est le milieu de terrain français Nabil Fekir, pièce maîtresse du match d’attaque des Verdiblancos mais qui a été sanctionné d’un match de suspension pour le double jaune qu’il a vu contre Barcelone dimanche dernier.

Les seuls occupants de l’infirmerie de Verdiblanca sont l’attaquant Juanmi Jiménez, opéré le 10 décembre d’une fasciite plantaire et qui n’est pas encore en mesure de compter Rubi; et le milieu de terrain mexicain Diego Lainez, est intervenu aux premières heures de ce samedi d’appendicite.

– Compositions probables

Leganés: Soriano; Rosales, Siovas, Awaziem, Silva, Kevin Rodrigues; Rubén Pérez, Roque Mesa, Eraso; Braithwaite, Assalé.

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez ou Guardado; Chaînes, Aleñá, Joaquín; Loren

Arbitre: Xavier Estrada Fernández (Comité catalan).

Stade: Butarque

Heure: 14h00 CET.