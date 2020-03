Le Big 6 fait mal si la saison est annulée

La propagation du coronavirus à travers l’Europe a forcé l’arrêt de la plupart des compétitions continentales, y compris les Big Five, laissant le monde du football dans un environnement d’incertitude quant à la manière dont la saison sera résolue. Plusieurs propositions ont été présentées par chacun des pays en vue de la possibilité de terminer leurs compétitions, mais en cas d’impossibilité, il est fort probable que la saison soit annulée, ce qui ferait six gros blessés.

Société réelle

Le groupe basque est l’une des plus grandes révélations de l’année en Espagne. Les habitants de Saint-Sébastien sont finalistes de la Copa del Rey et font sensation en Liga, où ils occupent actuellement la quatrième place. Leur grande saison leur a permis de prendre pied dans les nobles positions du classement espagnol et ils rêvent de disputer la prochaine Ligue des Champions, ou du moins d’être présent en Ligue Europa.

Si les Blue and Whites, qui avaient terminé neuvième la saison dernière, étaient déclarés nuls, ils verraient leurs espoirs continentaux s’échapper et, espérons-le, ils devraient se contenter de jouer la finale de la King’s Cup et la prochaine Super Cup espagnole. . Une cruche d’eau froide pour une équipe qui fait très bien les choses cette année.

Liverpool

À Anfield, ils rêvent de créer une nouvelle ligue depuis 1990, la dix-neuvième pour eux, mais la première depuis le changement de format et de nom, la seule Premier League. Ceux de Jürgen Klopp, éliminés contre toute attente en Ligue des champions, ne sont qu’à un pas de la réalisation du trophée tant convoité et l’annulation de la saison serait un revers pour eux.

Liverpool compte 25 points d’avance sur la deuxième place, Manchester City, après avoir remporté 27 victoires en 29 jours, et cette fois-ci, ni des buts sur la corne ni des glissements malheureux n’ont pu empêcher sa célébration. Cependant, le coronavirus pourrait éventuellement enterrer les rouges dans une malédiction qui les empêcherait de prendre la couronne.

Leicester City

En Premier League, l’équipe du King Power Stadium, qui se trouve dans une situation identique à celle de la Real Sociedad, n’accepterait pas non plus l’annulation. Les “ renards ” sont revenus pour démontrer leur meilleur niveau après avoir sonné la cloche en 2016 et, bien qu’ils soient loin du titre, ils sont à la troisième place du tableau et seraient l’équipe de la Ligue des champions la saison prochaine.

Ils ont également terminé neuvième la saison dernière et si celui-ci est déclaré nul, ils se contenteraient de jouer en Premier League et le reste des tournois nationaux, alors Leicester est impatient de terminer ce parcours et de se voir en Europe après l’été.

Latium

L’équipe romaine n’avait pas été proche du titre depuis de nombreuses années, mais leurs performances cette saison leur ont permis de maintenir le rythme avec la Juventus et l’Inter à ce jour. Ciro Immobile et ses coéquipiers sont deuxièmes de Serie A, et en ce moment ils sont le seul rival qui pourrait empêcher «Vecchia Signora» de prendre leur neuvième «Scudetto» consécutif.

De plus, leur position actuelle dans le tableau permettrait à l’équipe de Simone Inzaghi de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, alors que si ce parcours est annulé, ils devraient se contenter d’être une équipe de plus en Europa League.

Je veux dire

Borussia Mönchengladbach

Si en Espagne la Real Sociedad, en Angleterre le Leicester et en Italie la Lazio ont été les révélations du parcours, en Allemagne l’équipe de Rhénanie est celle qui a réussi à mettre les grandes équipes sur les cordes ces dernières années. Ils occupent actuellement la quatrième place du classement allemand, ce qui leur permettrait de disputer la plus haute compétition européenne après les vacances d’été.

S’il est vrai qu’avec l’annulation, le prochain parcours serait une équipe d’Europa League, leur grand rôle cette saison, juste derrière le Bayern, Dortmund et Leipzig, leur permet de rêver de gravir une étape dans la hiérarchie des équipes allemandes et européennes.

Olympique de Marseille

Au Vélodrome, ils veulent aussi entendre l’hymne de la Ligue des champions la saison prochaine et en ce moment ils ont assez de bulletins si le parcours reprend et ils maintiennent leur niveau. Les Marseillais sont deuxièmes de Ligue 1, ils mènent le troisième en six points et, bien qu’ils soient loin du PSG, le finaliste français leur laisserait un bon goût dans la bouche.

Cependant, l’annulation de la saison les laisserait de retour en Ligue Europa, ce qui ne semble pas tout à fait correct dans la surface dirigée par André Villas-Boas. Tel est le mécontentement de l’équipe face à la possibilité d’annuler la campagne proposée par Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyon, qu’un de ses joueurs vedettes, Dimitri Payet, s’est exprimé sur Twitter en riant de la proposition.