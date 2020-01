Le Bitonto se confirme au sommet, le super Patierno étend le Fasano à la Cité des Oliviers

BITONTO. Une attelle au début du tournage du bombardier Kikko Patierno permet au Bitonto passer 2-0 le Fasano au 20e tour de la groupe H de Serie D et de rester seul en tête du classement.

Le jour des feux de la rampe nationale, avec les lumières et les caméras de Sportitalia pour retransmettre la course en direct à la télévision, les neroverdi ne manquent pas le coup et font le derby sincère de la “Cité des Oliviers”: le premier temps positif de Bitonto, qui crée de bonnes occasions mais qui est incapable de débloquer le résultat, également en raison de l’absence de pénalité pour une faute évidente dans la zone contre Patierno à la fin du temps; mais dans la seconde moitié, le départ de Bitonto est dévastateur, et en trois minutes avec le prophète attaquant à la maison, il parvient à attraper le lapin du cylindre qui vaut trois points très lourds. Pour le moral et parce qu’ils sont gagnés contre un adversaire vraiment coriace. Le tabou Fasano a été dissipé, grande revanche après la douloureuse défaite du match aller.

ATTAQUE NEROVERDI MAIS NE PAS PASSER

Prêt, Bitonto à l’attaque: Lattanzio libère Patierno, qui pénètre dans la surface à droite, conclusion au prochain poteau que le gardien de Fasan Suma dévie en corner. Du coin des développements, la croix de Marsili pour la tête de Colella, qui ne cadre pas le miroir. A 8 ‘Lactantius tente depuis le bord, para central Suma. Juste avant le quart d’heure, le coup franc empoisonné de Marsili et coupure du quart gauche, déviation de la défense invitée dans un corner avec le ballon qui ne va pas très loin de la porte. 16 ‘, corner de Marsili depuis la droite et tête de haut de Patierno. Mais c’est une minute plus tard que Bitonto a sa plus grande chance: Terrevoli perce à droite, un tir bas au centre de la surface pour Lattanzio, qui saute bien un adversaire mais sa conclusion sur la première est très peu au fond. Deux minutes après le premier halètement de Fasano: Bernardini est libéré au bord de la zone par Prinari, il termine mais trouve le rejet de Figliola, le tapin de Diaz mais l’arbitre, le sig. Borriello d’Arezzo, annule la position de hors-jeu de l’attaquant.

PROTESTER LE BITONTO

La course a ensuite duré quelques minutes, avec Bitonto respirant un moment et Fasano réussissant ainsi à trouver les bonnes contre-mesures: essayez d’abord Ganci puis Prinari de l’extérieur de la zone, dans les deux cas, la balle au-delà de la barre transversale. et nouvelle accélération de Bitonto. Et à 42 ‘de manifestations vibrantes du neroverdi: échange entre Patierno et Lattanzio, le un-deux efface le point Bitonto dans la zone, qui est littéralement abattue par Gonzalez. Il y aurait tous les extrêmes pour le coup de pied de pénalité, mais pas pour l’arbitre, qui n’attribue qu’un corner. Le Bitonto trompe la colère et attaque la tête baissée: le biais du quart droit attire Patierno au deuxième poteau, en-tête qui D’un coup de reins, Suma se soulève dans le coin. A la deuxième minute de récupération, Lattanzo puni de vingt mètres, il repousse la barrière, deuxième tentative et défilé central sur le terrain de Suma. 0-0 à l’intervalle.

PATIERNO NON, PATIERNO OUI

Bitonto arrembante start: corner de Marsili depuis la droite, Lattanzio touche le ballon mais ne trouve pas le miroir de but. Marsili à nouveau du drapeau, cette fois sur le côté gauche, Patierno di testa ébréché la barre transversale. Toujours l’ancien milieu de terrain de Tarente depuis le coin, le côté droit, la banque Lomasto et la tête proche de Patierno, qui marque. Mais l’arbitre annule pour hors-jeu. Le but est en l’air et arrive en 53 ‘: longue portée de Lomasto, Patierno pénètre profondément et appréhende Panebianco, qui manque le contact et laisse le feu vert sauter Suma et déposer sur le net. Bitonto devance 1-0 avec le quinzième but en championnat de l’enfant du pays.

BIS NEROVERDE, MAINTENANT LES TROIS POINTS HORS DE LA MAISON

Bitonto avec aisance, qui ne veut pas s’arrêter: après trois minutes de la tête, Piarulli pêche Patierno dans la zone mais est abattu par Panebianco. Cette fois, le coup de pied de pénalité est accordé même si le défenseur Fasanais risque de manquer le deuxième carton jaune. Patierno sur place est implacable, déplace Suma et fait 2-0 Bitonto. Bombardier Kikko, numéro 16. Fasano peine à reprendre le jeu: 65 ‘, Terrevoli centre depuis la gauche, Turitto tourne, ballon au-dessus de la barre transversale. Passez sept minutes, toujours Terrevoli pour servir Lattanzio dans la surface de réparation, conclusion de première intention, balle sur le fond. C’est le dernier jeu de Lactantius, qui sort peu de temps après remplacé par Vacca. A l’intérieur également Pierno pour Terrevoli et dans les débuts de récupération pour le français Foufouè pour Piarulli, stoïque en jouant une course entière avec un bandage voyante à la tête après un mauvais affrontement au départ. Bitonto gère et remporte le 2-0. Ils sont 44 points au classement, +2 sur Foggia, + 4 sur Sorrento et + 7 sur Cerignola. Dimanche pour Bitonto le plus classique des pirouettes: nous revenons encore une fois de l’autre côté des Apennins, pour le dernier voyage en Campanie, sur le terrain d’Agropoli. Après trois matchs nuls consécutifs hors de la maison, il est temps de refaire un butin complet.

Nicolangelo Biscardi