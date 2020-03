Le bon, le mauvais et le laid de la défaite du Real Madrid contre le Betis (2-1)

Ce soir, le Real Madrid a perdu la tête après une chute contre le Betis (2-1). Dans le premier temps les deux équipes ont été testées au début, même si elles étaient timides. Cependant, Bartra avait une tête Frank qui a envoyé haut avec tout en faveur. Fekir a testé Courtois mais le Belge a fait un grand arrêt d’une main. Au bout de deux minutes, Sidnei celui qui a cloué dans le carré blanc un tir de face. Lorsque la première partie a agonisé, Marcelo a causé un penalty après un coup de pied de Sidnei que Benzema avait l’habitude de nouer.

Après la pause Les Betis ont continué à dominer à la recherche du deuxième. Le premier à informer fut Fekir de l’extérieur de la zone. Presque immédiatement Joaquin avait un très clair, mais après avoir marchandé Courtois, Modric l’a sorti sur la ligne. Ensuite, c’est Mendy qui avec un coup d’éclatement de la barre transversale de Joel. Les deux équipes voulaient gagner et le match a gagné en rythme. Après une erreur de Benzema, Tello a profité du compteur pour marquer Le but de la victoire de Verdiblanca. Cela a été le bon, le mauvais et le laid du match d’aujourd’hui:

LE BON

Jeu de Betis

Rubi est sans complexes, ils ont oublié le classement et ont soulevé un match offensif dès la première minute. Il y avait des moments où ils ont enfermé Madrid et ont profité de deux échecs des blancs pour gagner le match.

Jouer à des jeux comme celui-ci, d’ici la fin de la saison Le Betis ajoutera beaucoup plus de points, et il est possible que s’ils le font ils se retrouvent plus près de l’Europe que de la zone de largage.

LE MAUVAIS

Madrid crevé à nouveau en une journée de bureau

Il est peu utile de battre Barcelone la Classique si une semaine avant et un plus tard, vous perdez contre Levante (1-0) et Betis (2-1). La vérité La soirée Zidane d’aujourd’hui a laissé beaucoup à désirer.

Là de nombreux joueurs qui ont été aujourd’hui en dessous de son niveau. Casemiro, Kroos, Ramos, Benzema, … La liste est longue, et jouer comme ça maintenant de la saison les inquiète.

Le laid

Blessure de Marcelo

Il La partie brésilienne faisait un bon match. En défense, il avait bien couvert Joaquin et en attaque a causé la pénalité à l’une des rares occasions du Real Madrid dans la première partie.

Cependant, la malchance était appâtée avec lui. Peu de temps après le démarrage la deuxième partie a commencé à ressentir une gêne et a dû donner accès à Mendy. Cette blessure vient dans un moment clave de la saison.

