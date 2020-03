Le bon, le mauvais et le laid de la victoire compliquée de Barcelone contre la Real Sociedad (1-0)

Barcelone s’est positionnée comme leader de la ligue après d’un victori souffertà aujourd’hui devant la Real Sociedad au Camp Nou (1-0). L’azulgrana ils ont prévenu au début par Braithwaite, qui a fait sa première en tant que titre. Le match n’avait pas de dominateur clair et il a été beaucoup joué par les deux équipes. Après une grande pièce collective, Messi était sur le point d’ouvrir le score. Après un belle première partie le match est allé 0-0 au milieu

Après la pause Messi avait une chance très claire à bout portantet Barrenetxea jugé pour la Real Sociedad. Rakitic averti de près, mais Remiro Il a fait un grand arrêt, puis le Croate est resté à un doigt pour marquer dans le but. Dans la dernière section, le VAR est intervenu pour indiquer une pénalité claire de Le Normand qui était passé inaperçu en direct. Messi n’a pas échoué et a accordé les 3 points à Barcelone Cela a été Le bon, le mauvais et le laid du match d’aujourd’hui:

LE BON

Leadership de Victoria et du Barça

En un Je trouve que Real n’a pas facilité les choses pour lui à Barcelone, les Catalans ont pris un victoire très souffert grâce à un but Pénalité de Messi.

Après la défaite en Classique, Ce triomphe est un soulagement pour une équipe du Barça, qu’en plus devient leader en ce moment, en attendant ce que le Real Madrid fait contre le Betis

LE MAUVAIS

Griezmann, inaperçu

Il Gaulois Il a marché sur la pointe des pieds dans le match d’aujourd’hui. Il n’avait aucune présence dans l’attaque et ne portait presque aucun type de danger sur le but de Remiro dans les 85 minutes, il était sur l’herbe du Camp Nou.

Cela me fait mal de le dire, mais le niveau de Griezmann a beaucoup baissé au cours des derniers matchs, en ces temps difficiles, nous avons plus que jamais besoin de lui.

Quand il joue bien je le dis et quand pas trop, il joue mal, il doit revenir à son meilleur niveau. pic.twitter.com/0vvErX75vE

– Le Petit Prince (@PrincipitoFCB) 7 mars 2020

Aujourd’hui Il n’a même pas pu marquer de but, ce qui l’a sauvé à plusieurs reprises cette saison. Certes, nous devons exiger plus de Griezmann, car c’est un footballeur qui a montré qui peut donner tellement plus

Le laid

Affreux affrontement entre Piqué et Mikel Merino

Dans une rencontre très propre, dans lequel il n’y avait pratiquement pas de défauts, peut-être l’action la plus laide ce fut un crash aérien entre Piqué et Mikel Merino. Au début, le Navarre est tombé au sommet de catalan et il semblait qu’ils avaient fait beaucoup de dégâts

En fin de compte, la chose n’est pas arrivé aux adultes et les deux joueurs ont pu continuer immédiatement. L’action était dans une peur un peu laide.

