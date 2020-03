Le bon, le mauvais et le laid de la victoire historique de l’Atlético de Madrid contre Liverpool (2-3)

Atlético de Madrid a joué aujourd’hui les huitièmes de finale reviennent Ligue des champions contre Liverpool en Anfield et après un extension historique, certifié sa passe aux quartiers Le premier jeu du match a été un tir de Diego Costa à 15 secondes après une bonne Envoyé Joao Félix. L’équipe locale a progressivement pris le contrôle du ballon etCela a beaucoup fermé l’Atlético. Wijnaldum et Oxlade-Chamberlain Au début, ils ont essayé Oblak, qui a parfaitement répondu. Parfois, Simeone ils ont secoué le domaine de leur rival, même si la possession était écrasante pour Liverpool. Firmino a dévié un centre qu’Oblak a fait ressortir à bout portant. Il ne pouvait plus avec le chef de WIjnaldum 1 minute après la pause, qui a été atteinte 1-0.

En seconde période, Liverpool n’a pas ralenti et a continué à insister basé sur le jeugriffe. Oblak et le bâton gardé la cravate nouée avec 25 minutes à gauche. Le temps passait en faveur de l’équipe espagnole, qui Je pourrais supporter la douche Klopp’s. La présentation du gardien de but athlétique s’est poursuivie. Lors du dernier jeu, Saúl a marqué, mais il l’a fait hors-jeu et donc l’extension a été atteinte.

Vous n’avez jamais marqué en UEFA Champions League? Aujourd’hui, c’est le cas. Vous n’avez jamais converti de DOUBLE dans toute votre carrière professionnelle? Aujourd’hui, c’est le cas. Et il l’a fait contre Liverpool, actuel champion d’Europe / du monde, à Anfield. Marcos Llorente. EPIC. pic.twitter.com/WtsCmncT7F

– Invaincu (@InvictosSomos) 11 mars 2020

Au début des heures supplémentaires, Firmino a marqué un but après son enchère au bâton qui pourrait sembler définitif. C’est alors que Marcos Llorente a émergé pour marquer deux buts il a presque suivi qui a terminé le parti de façon définitive. Quand on pouvait s’attendre à moins, l’Atlético renaissait de ses cendres. Cela a été le bon, le mauvais et le laid du jeu d’aujourd’hui:

LE BON

Oblak et Llorente, les héros d’Anfield

Le Slovène savait qu’aujourd’hui Il aurait un travail et mettrait la combinaison. Dès les premières minutes, il a été forcé arrêter. Il l’a fait beaucoup et très bien tout au long du match et a montré que S’il n’est pas le meilleur gardien de but du monde, il sera court.

En heures supplémentaires, Le but de Firmino semblait tuer l’Atlético. Cependant, celui qui a finalisé l’égalité était Marcos Llorente. Le joueur madrilène a marqué deux buts de l’extérieur de la zone pour donner à l’Atlético un classement incroyable… et historique.

LE MAUVAIS

Liverpool, KO en huitièmes de finale

Les locaux ont fait un grand match, dans lequel ils ont tout donné en attaque pour retourner la cravate. Je vous remercie Wijnaldum a réussi à forcer l’extension … malgré «l’immensité» d’un mur appelé Oblak.

Firmino a marqué un but qui a semblé aboutir à un retour en force en raison des mérites des Reds. Cependant, une erreur Adrián Marcos Llorente l’a utilisé pour marquer un but mortel. Puis Llorente se répéta et Morata mettre la dentelle sur eux certifier le KO du champion d’Europe en huitième.

Le laid

L’approche de Simeone, très plate

Ce n’est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième fois que Simeone soulève un jeu avec l’équipe enfermée et accroché à sa défense et surtout à son gardien, pour essayer d’obtenir quelque chose de positif. Bayern, Juventus, Real Madrid, … Liverpool rejoint cette liste aujourd’hui.

Simeone lui a donné beaucoup de joies à ce club et à ses fans, et je suis le premier à dire que si quelque chose fonctionne, vous ne devriez pas le touchero. Cependant, avant que des équipes d’une telle ampleur, résultat positif est beaucoup plus compliqué. Aujourd’hui, Llorente et Morata l’ont sauvé le bulletin de vote.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!