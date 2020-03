Le bon, le mauvais et le laid que l’on a vu dans la défaite de Toluca contre l’Atlas

Hier, l’équipe des Toluca Red Devils a disputé son dixième match contre les Renards de l’Atlas. Dans un match à huis clos en raison du coronavirus qui a tourmenté la plupart du monde, le score final était de 2-3 en faveur des visiteurs. Ici nous vous présentons le bon, le mauvais y le laid qui a été vu lors de la réunion.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Le bon

Le VAR a bien fait les choses. C’était sur un jeu avant la fin de la première mi-temps quand un affrontement entre joueurs au coup de sifflet a marqué un penalty en faveur d’Atlas. Lors de l’examen de la répétition dans l’assistance vidéo, Luis Enrique Santander a déterminé que ce n’était pas une faute et qu’avant l’action, il y avait une main de la part du joueur de Guadalajara.

Un autre problème positif qui a été constaté est que les deux équipes commencent à donner plus de chances aux équipes de jeunes mexicains. Seul le club choricero avait onze jeunes comme Javier Hernández, qui a fait ses débuts en (Primera División), Giovanny León et Kevin Castañeda; De son côté, Rafael Puente a décidé de mettre un pur mexicain sur le banc. Sans aucun doute, pour applaudir ces mesures des deux clubs.

D’un autre côté, le meilleur de la collation était la performance de la charrúa Leonardo Fernández. L’Uruguayen est le gardien de but de Toluca, et cette fois, il a été envoyé avec la grosse cuillère pour marquer un double. C’est ainsi que le footballeur court a atteint 8 buts jusqu’à présent dans le tournoi, et il se bat pour le but principal du concours. Grand joueur!

Atlas est revenu sur le chemin du triomphe. Il leur a fallu 5 jours pour reprendre le chemin de la victoire. Ces trois unités ont été converties en oxygène pur pour les Tapatíos, qui continuent de rechercher des unités à ajouter au pourcentage.

Le mauvais

Le gardien Camilo Vargas sauve qui s’est terminé au but. A la minute 19 ‘, le coup de sifflet a infligé une pénalité en faveur de l’équipe de Toluca. Le milieu de terrain Leo Fernández était chargé de l’exécution, et dans son tir, le gardien de but athlétique a bien lu le mouvement du rival et a sauvé le ballon, bien qu’au rebond le ballon soit tombé aux pieds de la “ Wonder ” qui n’a pas hésité à le pousser.

La situation que traversent les deux équipes. Toluca et Atlas ont eu un tournoi à oublier. Les clubs ne trouvent toujours pas la formule et les mauvais résultats se reflètent à la fois dans le tableau de bord et dans leur position dans le tableau. Si la descente reprend, les Renards partiront au fond de l’abîme.

Le laid

Ne pas voir de gens dans les gradins. S’il est vrai qu’il s’agit d’une mesure de précaution et de prévention, en plus d’avoir pris la meilleure décision à cet égard, la réalité est qu’il était étrange de voir les stands vides. Au fil des ans, le stade Nemesio Díez a été considéré comme l’un des plus fréquentés du pays, et cette fois il avait l’air sombre et froid. Très triste!

Les marques de la part de la défense de Toluca. Une fois de plus, le dos défensif écarlate a fait sien. Les balles arrêtées sont toujours son talon d’Achille et les inattentions du nouveau compte leur ont coûté des buts. C’est incroyable comment ils continuent sans comprendre et sans travailler ce type d’actions en formation. Infâme!