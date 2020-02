Le bonheur de Beccacece à la conférence: “C’est pour faire un film”

Sebastián Beccacece a explosé de bonheur une fois que Patricio Loustau a marqué la fin du classique Avellaneda. Su Course à neuf avec neuf joueurs et a remporté une victoire passionnante contre Independiente grâce au but chilien Marcelo Diaz.

Une fois le match terminé, l’entraîneur est entré en conférence de presse et a été reçu comme un héros. Les journalistes présents l’ont applaudi et ont commencé à chanter les chansons des fans de Racing. Becca a remercié le geste et a commencé par l’analyse de ce qui s’est passé.

“Il est difficile d’exprimer avec des mots ce que cette équipe de footballeurs a démontré, c’est quelque chose qui va être pris dans le cœur des fans. Je suis très reconnaissant aux joueurs, aux fans pour tout ce qui est venu parler. Nous sommes très à l’aise dans Courses Pour ce groupe de travail, c’était très important. Jouer à neuf, gagner, c’est faire un film“, a déclaré l’entraîneur de l’Académie.

Et sur la même ligne, il a ajouté: “La finale avec Nery Dominguez bandé était un exemple de l’épopée du jeu. Le mérite est le sentiment de ce que nous faisons, le travail quotidien. Lorsque les résultats n’accompagnent pas ils veulent installer des situations qui ne se produisent pas. Nous sommes très bien capables de consolider à partir du résultat ce qui fonctionnait. L’adversité a permis au groupe d’obtenir un plus. “

Enfin, il a précisé que l’objectif de son équipe pour l’instant n’est pas de disputer le championnat: “Nous sommes parmi les premiers à entrer dans les tasses“il a fermé.