Le Borussia discuterait d’une éventuelle marche de Jadon Sancho

Il directeur général du Borussia DortmundHans-Joachim Watzke a confirmé à RMC Sport que un éventuel départ de Jadon Sancho serait discuté dans le cas où le joueur le demanderait. Bien que le club ait assuré que le joueur ne marcherait pas sur le marché d’hiver, les choses pourraient changer face à la prochaine fenêtre de transfert.

03/12/2020

Le à 17:57

CET

Anna Perez Roura

“Jadon est un très, très grand talent, peut-être le plus grand d’Europe aujourd’hui parmi les joueurs de moins de 21 ans. Nous ferons de notre mieux pour vous garder ici aussi longtemps que possible. Nous avons une très bonne relation avec lui. Mais si un jour il vient nous voir et dit qu’il veut quitter le club, on en discutera“, a-t-il commenté dans les médias français.

Dans la saison actuelle de Bundesliga, Sancho est consolidé en tant que meilleur buteur de l’équipe avec 14 buts en 23 matchs, en plus de ses 16 passes. Quant à la Ligue des champions, le joueur anglais a 2 buts dans son casier.

Avec Haaland, le jeune homme de 19 ans est une promesse déjà bien appréciée en Europe. Sancho a déjà été testé dans de nombreux clubs de Premier League. Parmi eux, notamment Manchester United, qui serait prêt à payer son prix pour l’intégrer à son effectif l’été prochain.