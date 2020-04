Le Borussia Dortmund a tenté d’échanger Mason Greenwood contre Jadon Sancho

Le Borussia Dortmund a tenté de signer Mason Greenwood l’été dernier en échange partiel de Jadon Sancho, selon ESPN.

United poursuit la signature de Sancho depuis un certain temps et de nombreux rapports ont fait savoir qu’ils avaient fait une enquête l’été dernier mais que Dortmund ne vendrait pas l’Anglais à aucun prix à ce moment-là.

En effet, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, était cité à l’époque comme disant: “Nous n’attendons rien et nous ne voulons rien, car il est dans nos plans … Il jouera pour le Borussia Dortmund la saison prochaine.”

“Personne n’a besoin de nous contacter.”

La révélation d’ESPN selon laquelle un échange avec Greenwood a été proposé est donc un choc.

“L’intérêt de United est bien documenté, mais ce qui pourrait surprendre, c’est qu’ils ont essayé de signer Sancho l’été dernier – Dortmund étant intéressé par Mason Greenwood en retour”, affirme le média.

“Dortmund a réalisé que United n’avait absolument aucune intention de discuter de Greenwood, et il sera exclu de toute discussion impliquant Sancho chaque fois que les clubs pourront sortir de la crise des coronavirus et parler à nouveau des transferts.”

La nouvelle a été accueillie avec dérision par les fans de Manchester United sur les réseaux sociaux, qui, presque à l’unisson, ont été scandalisés par l’idée.

“Dortmund devrait nous offrir de l’argent plus Sancho s’ils veulent Greenwood”, a déclaré un fan.

“Aucune chance Dortmund que vous n’obteniez cet enfant, il est l’un des nôtres”, a déclaré un autre.

Dortmund devrait nous offrir de l’argent + Sancho s’ils veulent Greenwood 🤷🏾‍♂️ – Taz 🔴 (@ Tarum_7) 17 avril 2020

Le Borussia Dortmund était intéressé à inclure Greenwood dans un accord pour Jadon Sancho l’été dernier. Le MUFC n’avait absolument aucune intention de discuter de Greenwood et il ne sera pas impliqué dans d’autres discussions. Aucune chance dortmund que vous obtenez ce Kid… Il est l’un des nôtres. # MUFC pic.twitter.com/Q9tK2RZNbK – GëörgëPëtër🔴 (@RedDevil_George) 17 avril 2020

Les Red Devils et les Allemands sont des clubs qui croient en l’achat, le développement et le développement de jeunes talents et, en tant que tels, ils se retrouvent de plus en plus à se battre pour les mêmes joueurs et, apparemment, pour les joueurs les uns des autres.

Les deux clubs se sont affrontés pour la signature d’Erling Haaland en janvier, Dortmund remportant cette course, et United espère maintenant le réinstaller à Old Trafford. Les deux parties se seraient également disputées contre Jude Bellingham, une sensation de 16 ans de Birmingham City.

