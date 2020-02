Le Borussia Dortmund a vaincu Erling Haaland à l’aide d’une vidéo

Manchester United a raté la signature d’Erling Haaland pour de nombreuses raisons, mais apparemment, l’une d’entre elles était due à une vidéo.

Le jeune sensationnel était la crème de la crème pour de nombreux grands clubs européens, mais il a étonnamment choisi de déménager au Borussia Dortmund.

Les géants allemands ont une réputation qui nourrit de jeunes talents, mais beaucoup s’attendaient à ce que Haaland se déplace vers Barcelone ou la Juventus.

Cependant, Haaland insistait constamment sur le fait qu’il était plus à la recherche de minutes garanties et il a donc choisi Dortmund.

United aurait été proche de signer le talentueux Norvégien, mais Ole Gunnar Solskjaer a raté sa signature de rêve.

Selon le Mirror, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a déclaré: «Il semblait aimer ça!

«Nous avons dû atteindre haut pour signer Erling et ce n’est un secret pour personne que d’autres clubs bien connus ont travaillé dur pour le faire.

«J’étais comme un petit garçon (quand il a parlé à l’agent de Haaland, Mino Raiola, la veille de Noël pour confirmer l’accord).

«Cette combinaison de robustesse, de qualité de finition, de bonne technique et de sa vitesse rend Erling spécial. Dans nos premières conversations, il y avait déjà une atmosphère positive et nous nous sentions tous les deux bien. Erling et BVB – il s’adapte à 100%.

“[He also has a] une personnalité formidable et qui convient au Borussia Dortmund, à notre stade et à nos fans. C’est ce qui définit notre club et c’est exactement ce que recherchait Erling. Une telle atmosphère l’inspire – il explose sur le terrain.

“Néanmoins, nous veillerons à ce que les attentes n’augmentent pas de manière incommensurable.”

Dortmund lui a apparemment montré une vidéo du célèbre «mur jaune» des fans du club pour le convaincre de l’atmosphère positive qu’ils y vivent.

Manchester United a fini par signer Odion Ighalo en prêt dans ce qui ne peut être décrit que comme un transfert de choc.

Néanmoins, Solskjaer pourrait mettre son homme dans un an ou deux, car il pense que Haaland a une clause de libération qui est plutôt gérable.

Haaland a également fait un début incroyable dans sa carrière en Allemagne, alors les fans se sont empressés de le manquer entièrement.