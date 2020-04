Le Borussia Dortmund demandera au Real Madrid de prolonger l’accord de prêt d’Achraf Hakimi – rapport

Le Borussia Dortmund souhaite garder l’arrière droit du Real Madrid, Achraf Hakimi, pour la saison prochaine et proposera de prolonger son contrat de prêt ou même d’en faire un transfert régulier et permanent, selon un rapport du journal espagnol AS. La réponse du Real Madrid à l’enquête du Borussia pourrait être significative si Los Blancos prévoyait de signer le Haaland de Dortmund à l’avenir, selon ce même rapport.

Bien qu’il soit logique pour Madrid de ramener Achraf, Los Blancos pourrait envisager de prolonger son contrat de prêt pour une saison supplémentaire si cela leur permet de signer plus facilement Haaland pendant le mercato d’été.

Si cela se produit, Carvajal et Odriozola se disputeront une fois de plus la place de départ tandis qu’Achraf profitera d’une nouvelle saison pour être un partant incontesté à Dortmund, ce qui pourrait améliorer ses compétences défensives et faire de lui un candidat encore meilleur pour concurrencer Carvajal dans la saison 2021-2022.

Cependant, il est probable que Madrid décide de ramener Achraf dès que possible et essaie toujours de signer Haaland. La relation entre le Real Madrid et Dortmund est excellente et la décision de Madrid de récupérer Achraf ne devrait pas affecter leur décision concernant Haaland.