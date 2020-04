Le Borussia Dortmund détendu sur la vente potentielle de Jadon Sancho

Le Borussia Dortmund n’est pas dans un état de panique en ce qui concerne l’avenir de la cible de Manchester United, Jadon Sancho, selon leur directeur sportif Michael Zorc.

L’Anglais sensationnel est la cible d’Ole Gunnar Solskjaer depuis un certain temps déjà et il a été suggéré qu’un transfert serait possible cet été.

Dortmund avait précédemment refusé de se séparer de son atout vedette, mais les choses ont changé depuis, certaines sections des médias affirmant être plus ouvertes à la vente.

Il n’est pas difficile de voir comment Sancho transformerait le onze de départ de United, ce qui en ferait une bien meilleure menace pour ses adversaires.

Cependant, il y a eu des doutes quant à savoir si le vice-président exécutif Ed Woodward a ce qu’il faut pour réaliser ce qui semble être un transfert incroyablement compliqué.

Michael Zorc (directeur sportif de Dortmund): “Nous verrons ce qui se passera. Nous avons un contrat à long terme avec Jadon Sancho. Cela ne changera pas maintenant. Nous sommes totalement détendus à ce sujet.” #mulive [sport1] – utdreport (@utdreport) 27 avril 2020

Jusqu’à présent, toutes les suggestions suggèrent que Sancho lui-même veut passer aux Red Devils, mais Dortmund ne subit aucune pression pour vendre.

La crise sanitaire mondiale actuelle a entraîné une chute du marché, mais les géants allemands veulent toujours plus de 100 millions de livres sterling pour leur acteur clé.

Woodward a insisté sur le fait que Manchester United ne serait pas en mesure de dépenser de tels chiffres et il est probable que cette guerre de mots se poursuivra longtemps avant que quoi que ce soit ne se produise.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.