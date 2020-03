Le Borussia Dortmund devance Manchester United pour Jude Bellingham

Les fans de Manchester United seront déçus d’apprendre qu’ils manqueront potentiellement la star de Birmingham City, Jude Bellingham, selon des informations.

Le jeune Anglais a semblé proche d’un déménagement à Old Trafford en janvier, mais rien ne s’est concrétisé, car l’objectif s’est apparemment tourné vers l’amélioration immédiate de l’équipe première.

Bruno Fernandes et Odion Ighalo ont tous deux été signés à la place et il est sûr de dire qu’ils ont tous deux apporté la qualité dont ils avaient tant besoin.

Le vice-président exécutif Ed Woodward a certainement pris son temps pour conclure les deux accords, le Sporting Lisbon se joignant après des semaines de négociations et le talentueux Nigérian se joignant à la date limite.

Cela a été l’une des principales frustrations des fans de United et il semble que le motif se soit à nouveau révélé coûteux.

Selon ESPN, les termes entre Dortmund et Bellingham ont déjà été convenus avec le club confiant qu’ils vont battre les Red Devils à sa signature.

Le conseil d’administration semble incompétent pour terminer plusieurs transactions à la fois et il semble maintenant qu’ils manqueront un talent à cause de cela.

Il n’aurait pas dû y avoir de problème pour conclure un transfert pour Bellingham ainsi que pour Ighalo et Bruno et c’est tout simplement plus de preuves d’un mauvais travail.

En fait, compte tenu de la performance de Bruno jusqu’à présent, des questions doivent être posées sur la raison pour laquelle il n’a pas été signé l’été dernier, car cela aurait certainement aidé United dans sa quête d’une place parmi les quatre premiers.