Le Borussia Dortmund met un prix sur Jadon Sancho

Le milieu de terrain offensif de 19 ans est prétendu dans toute l'Europe et le principal intéressé est le Real Madrid.

Cette année, il était l'un des grands noms de toutes les ligues européennes, car avec seulement 19 ans, Jadon Sancho a réussi à prouver qu'il est l'une des plus grandes promesses du football mondial, qui est également déjà international avec son équipe, l'Angleterre, Et c'est pour de grandes choses. Il a joué la Ligue des champions sans aucune pression, partageant un groupe avec des équipes comme Barcelone et l'Inter Milan et tout cela a été mis sur le radar des meilleurs clubs du monde.

Le Real Madrid est très intéressé à avoir les services du joueur et le Borussia Dortmund s'est déjà précipité pour passer à l'action: il a évalué le joueur à près de 150 millions d'euros. Tout au long de la saison, il a marqué 12 buts et distribué 13 passes décisives, sa deuxième saison en Bundesliga. Le Real Madrid n'a pas encore répondu à la demande de BBV, mais l'équipe Merengue devrait soumissionner pour le crack anglais.

⚽️ Fil des objectifs BVB de l'année 2019 ⚽️

Nous commençons avec cette volée de cet homme, Jadon Sancho 🔥 pic.twitter.com/3iUYma2gCG

– Borussia Dortmund (@BlackYellow) 26 décembre 2019