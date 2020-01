Le Borussia Dortmund remplit la tâche et a battu Cologne en tant que local »

Vendredi 24 janvier 2020

Au début de la date 19 de la Bundesliga, l’équipe jaune a gagné 5-1 à l’équipe visiteuse et reste dans une troisième place attendue du tournoi allemand. Raphael Guerreiro, Marco Reus, Jadon Sancho et Erling Haalnd ont marqué deux fois pour le casting d’Iduna Park.

Le Borussia Dortmund ne perd pas d’empreinte en Bundesliga, ceci depuis qu’il a battu avec autorité à la colonie par 5-1 dans le Signal Iduna Park et met la pression dans la partie haute du tableau. Parti que l’équipe de Lucien Favre a dominé du début à la fin.

Il n’avait pas atteint la minute de jeu et les locaux ont ouvert le compte lorsque Jadon Sancho a permis à Raphael Guerreiro de définir avec la jambe droite et de mettre le 1-0 à 53 secondes. En bordure d’une demi-heure, le local a prolongé le compte via Marco Reus après une passe de Hummels, qui a dû être revue par le VAR et ainsi confirmer le deuxième but du capitaine de Dortmund.

De plus, les «noirs-jaunes» ont encore frappé et dans les 3 minutes suivant le début de la deuxième fraction, Sancho a vulnérable à la défense de Cologne avec un tir précis et a mis le 3-0 qui semblait lapidaire. Cependant, l’ensemble des «chèvres» a réussi à réduire le 61 ′ via un corner que Marh Uth a fait de la jambe gauche battant la résistance du gardien Burki.

La remise de Cologne n’était qu’un mirage de son rôle dans le jeu et Dortmund a répondu avec tellement de Erling Haalnd qu’à 77 minutes il a mis le 4-1 et 10 minutes plus tard, le joueur de 19 ans a décrété le 5-1 final. tournant son cinquième avec le club après le triplé la semaine dernière quand il a fait ses débuts contre Ausburg.

Avec ce résultat, le Borussia Dortmund a ajouté 36 points égalisant la ligne du Bayern Munich qui devrait jouer son match contre Schalke 04 et était à 4 unités de Leipzig, le principal club de Bundesliga. Alors que Cologne stagnait à la 13e place du tournoi allemand avec 20, à peine trois points de plus que le Werder Brême qui serait en promotion.

Dortmund affrontera l’Union Berlin le samedi 1er février à 11h30, tandis que Cologne fera de même avec Fribourg le dimanche 3 à 11h30 dans notre pays.

