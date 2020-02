Le Borussia Dortmund signe un contrat permanent avec Emre Can

Crédit photo: .

Le Borussia Dortmund a annoncé que la signature du prêt de janvier Emre Can rend son déménagement permanent. Le joueur de 26 ans a signé avec la Juventus 18 jours seulement après avoir effectué le changement de prêt de Turin. Can a signé un accord de quatre ans dans le cadre d’un déménagement estimé à 24 millions d’euros.

Dortmund signe Emre Can en accord permanent

Retour impressionnant

Can a connu un début de vie impressionnant en Allemagne. Lors de ses débuts à Dortmund, il a marqué un but spectaculaire à 30 mètres de la défaite 4-3 face à son ancien club, le Bayer Leverkusen. Sa seule autre apparition a été la victoire 4-0 à domicile sur l’Eintracht Frankfurt. Quoi qu’il en soit, la hiérarchie de Dortmund a vu de la valeur sur le marché et a opéré rapidement pour obtenir son homme.

Le principal objectif de Dortmund pour cette signature est la stabilité et l’équilibre au milieu de terrain. Lucian Favre opte actuellement pour un dos trois; avec tout le talent offensif qu’il a, le milieu de terrain doit être un ouvrier. Il offre une protection pour la défense, tout en étant capable de choisir un laissez-passer et, le jour même, de marquer à distance également. Lors de ses deux matches de Bundesliga, il prouve déjà sa valeur en marquant une fois et en moyenne quatre plaqués et 1,5 interception par 90 minutes.

Où cela s’est-il mal passé à la Juventus?

Peut rejoindre la Juventus depuis Liverpool pour un transfert gratuit en 2018. Max Allegri voulait renforcer ses options de milieu de terrain à la recherche du trophée allusive de la Ligue des champions et le considérait comme une partie importante de ses plans. Lors de sa première campagne, il a effectué 29 départs en Ligue lors d’une campagne victorieuse et a également effectué six départs en Ligue des champions.

Allegri a depuis quitté Turin et son successeur, Maurizio Sarri, n’est pas le plus grand fan de Can. Au lieu de cela, il opte pour des options de milieu de terrain telles que Miraljem Pjanic et Balise Matuidi. Au cours des six premiers mois de la saison, Can n’a fait que deux départs en Italie et six apparitions hors du banc. De toute évidence, un joueur de son talent devrait jouer au football ordinaire, par conséquent, le mouvement de prêt a été sanctionné.

Manchester United était lié à un mouvement pour les Allemands, étant donné leur manque d’options au milieu de terrain. Cependant, Dortmund a d’abord franchi la ligne sous forme de prêt.

Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a déclaré lors de la signature: «À Emre Can, nous signons un international allemand qui peut être déployé à plusieurs postes dans la défense et le milieu de terrain central sur plusieurs systèmes. Un joueur avec de la technique et une présence physique qui possède une forte volonté de gagner. »

De toute évidence, le personnel du BVB en a vu assez pour sanctionner le déménagement de 25 millions d’euros par rapport au temps limité qu’il a passé au club. Can cherchera à relancer sa carrière après une période décevante en Italie.

Photo principale:

Intégrer à partir de .