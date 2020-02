Le Brésil veut Neymar, Vinicius, Rodrygo et Reinier pour les Jeux de

Selon le journal brésilien ‘O Globo’, le président de la Confédération brésilienne de football (CBF) Rogério Caboclo Il a entamé des discussions avec le président du Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi obtenir l’agrément de l’entité parisienne pour convoquer Neymar pour les Jeux Olympiques de Tokyo … si le coronaviru n’empêche pas la célébration de l’événement à la fin. Et la même intention a le président brésilien concernant Florentino Pérez -avec qui il y a déjà eu des contacts naissants selon des sources brésiliennes- pour que le Brésil puisse aussi compter sur le Real Madrid Vinicius, Rodrygo et Reinier.

Le principal objectif est sans aucun doute Neymar. Médaille d’argent en 2012 à Londres et médaille d’or à Rio de Janeiro il y a quatre ans, la star brésilienne a déjà déclaré publiquement vouloir aller à Tokyo et entraîner André JardineBien sûr, cela a ouvert les portes de toute l’équipe.

Un autre front important qui mobilise la CBF, comme nous l’avons déjà mentionné au début, est de s’assurer qu’elle soit également présente à l’épreuve olympique. Vinicius Junior, Rodrygo et Reinier. À cet égard, au Brésil, ils sont sceptiques pour avoir leur concours à Tokyo bien que l’espoir ne soit pas perdu.

Touchel se lave les mains.

Interrogé sur les intentions du CBF d’avoir Neymar, le technicien PSG Thomas Touchel Il a envoyé des balles et envoyé la décision finale aux pourparlers au plus haut niveau des recteurs respectifs. “Je suis heureux que ce ne soit pas une question pour moi. C’est au club et aux fédérations nationales de décider. Ce n’est pas à moi d’en parler. “condamné avec diplomatie.