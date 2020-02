Le but de Late Mane épargne Liverpool rougit après la victoire 3-2 dans le thriller

Date de publication: Lundi 24 février 2020 9:53

Malgré avoir été effrayé et avoir concédé deux buts à une équipe animée de West Ham, Liverpool a perdu 3-2 vainqueurs à Anfield pour les rapprocher de la fin de la sécheresse de leur trophée de Premier League.

Une 21e victoire consécutive en championnat à Anfield a égalé le record de haut vol des Reds, établi en 1972, tandis qu’une 18e victoire consécutive les a rapprochés du point de repère de Manchester City en Premier League en 2017.

Côté de Jurgen Klopp – menant par le haut de la tête de Georginio Wijnaldum – se sont retrouvés 2-1 après qu’Issa Diop et Pablo Fornals ont menacé de retirer le choc de la saison pour l’équipe classée 18e de la ligue en mettant fin aux 417 jours sans défaite de la ligue des Reds.

Cependant, un hurleur embarrassant des gardiens devant le Kop de Lukasz Fabianski a permis à Mohamed Salah de devenir le quatrième meilleur buteur du club en Premier League aux côtés de Luis Suarez avec 69.

Sadio Mane a ensuite assuré que David Moyes a enduré un autre match sans victoire à Anfield, laissant les Hammers embourbés dans une bataille de relégation après seulement deux points de leurs sept derniers matchs.

L’ancien entraîneur d’Everton, de Manchester United et de Sunderland n’a pas encore goûté à la victoire en 16 visites sur le terrain, mais c’était sans doute le plus proche.

Le premier but de Wijnaldum depuis plus de deux mois aurait dû être la plate-forme idéale pour continuer et enlever le match aux visiteurs, qui n’avaient marqué que 10 buts à l’extérieur toute la saison.

Une rare incursion en avant pour Naby Keita, remplaçant Jordan Henderson blessé, a vu le ballon se détacher et, avec West Ham apparemment heureux de concéder un corner, Trent Alexander-Arnold a réagi rapidement pour fouetter un centre que Wijnaldum a dépassé Fabianski.

L’équipe de Klopp a été impressionnante dans les virages aux deux extrémités du terrain cette saison, mais elle avait l’air peu convaincante en défendant les coups de pied arrêtés et elle ne s’est pas aidée en permettant à West Ham six en première période.

Tout comme contre l’Atletico Madrid lors de la défaite en milieu de semaine en Ligue des champions, ils en ont concédé un tôt, moins de trois minutes après le but de Wijnaldum, Diop forçant un en-tête près du poteau devant Alisson Becker.

Le troisième but du grand défenseur lors de ses six derniers matches de championnat signifiait qu’il avait compté pour 50% des buts des Hammers au cours de ce sort, n’ayant marqué qu’une seule fois lors de ses 48 matches avant cela.

C’était le premier but que Liverpool avait concédé à Anfield en 11 heures et 27 minutes.

L’équipe de Moyes jouait un jeu plus ouvert que prévu, ayant à peine été intéressé à franchir la ligne médiane à Manchester City la semaine dernière, mais cela ne signifiait pas qu’ils se laissaient ouverts avec l’avant-centre Michail Antonio retombant hors de possession pour jouer comme deuxième arrière gauche pour contrer Alexander-Arnold.

Liverpool avait encore ses chances avec Fabianski renversant un tir de Salah et Virgil Van Dijk se dirigeant vers la barre transversale.

Mais la lenteur observée à Madrid était toujours là: West Ham a senti sa chance et l’a saisie avec Fornals, un remplaçant de Tomas Soucek au début du deuxième semestre, rentrant à la maison le centre de Declan Rice après avoir eu trop d’espace par Van Dijk.

Voyez comment toute l’action s’est déroulée à Anfield avec le centre de score TEAMtalk ici.

C’était la première fois que Liverpool était en retard dans la ligue depuis le 2 novembre à Aston Villa.

La soirée décevante de Keita s’est terminée par l’arrivée d’Alex Oxlade-Chamberlain, qui a immédiatement injecté le but et a conduit l’international guinéen aurait dû.

Cependant, un coup de main de Fabianski, dont la première implication dans le match a vu son dégagement rebondir sur Mane et passer le poteau, a permis à Salah d’égaliser lorsque son tir a glissé entre les bras du gardien de but d’Andy Robertson.

Il y avait aussi une certaine fortune dans le but de Mane alors que le tir optimiste du pied gauche de Joe Gomez déviait sur le chemin d’Alexander-Arnold, qui a égalé le record de la saison dernière de 12 passes décisives pour un défenseur en traversant pour que son coéquipier touche la maison.

La même combinaison avait un but exclu pour hors-jeu par VAR tandis que le remplaçant Jarrod Bowen avait une chance de plus de refuser à Liverpool une part du record mais a été déjoué en tête-à-tête par Alisson.