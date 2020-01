Premier League



Le but du Mexicain Jiménez qui a coupé une longue séquence de Liverpool





Juan Pablo Arevalo





23 janvier 2020 à 16 h 43

L’attaquant aztèque a marqué en grand jeu pour Wolverhampton, lors du match de Premier League.

Wolverhampton a surpris Liverpool jeudi le 24 de la Premier League. L’attaquant mexicain Raúl Jiménez a marqué un superbe but pour mettre le partiel 1-1 dans le match disputé au stade Molineux.

Le score de l’attaquant a coupé une longue séquence des «rouges»: Liverpool a eu sept matchs et plus sans recevoir de but en Premier, laissant en 726 minutes la marque imbattable de ceux réalisés par Jürgen Klopp.