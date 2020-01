“Le but est de gagner le plus possible” »Football Press

Mardi 14 janvier 2020

L’entraîneur a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Barcelone remplaçant Ernesto Valverde. Avec une récente étape de Betis, les Espagnols viennent diriger la deuxième partie de l’année et avec des intentions très claires mentionnant qu ‘”ils nous interpréteront rapidement”.

Quique Setién a été présenté comme le nouvel entraîneur de Barcelone. En collaboration avec le président du club, Josep Bartomeu et le directeur sportif, Eric Abidal, l’ancien entraîneur du Real Betis a repris la banque «culé» pour six mois avec une option d’extension de deux ans.

Le tout nouveau directeur technique de la distribution «azulgrana» a exprimé un grand enthousiasme pour la seconde moitié de la saison. «Nous sommes sûrs qu’ils nous interpréteront rapidement car beaucoup de choses que nous proposerons les connaissent déjà. Mon objectif est de gagner tout ce qui peut être gagné. Ce sont des mots, mais il y a le quotidien et les condamnations sont importantes, mais le travail est également important », a-t-il déclaré.

Quique a également parlé de Valverde, assurant que «J’ai toujours eu une très bonne relation avec Ernesto Valverde et j’ai toujours semblé être une personne correcte, j’apprécie le travail qu’il a fait, j’apprécie sa façon d’être, ses principes, beaucoup de choses. J’essaierai d’avoir un contact avec lui car il y a beaucoup de choses dans son travail qui seront utiles. »

L’ancien entraîneur andalou a également parlé de diriger l’historique Lionel Messi dans son équipe. «Apprendre à former le meilleur joueur du monde et ses coéquipiers, je ne sais toujours pas ce que cela signifie. Nous avons parlé et la réalité est qu’une chose est l’admiration que je ressens pour vous et je sais que c’est la réalité mais que tout le monde doit être à sa place », a-t-il déclaré.

🤝 C’EST OFFICIEL!

