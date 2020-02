Le but étonnant de James Garner revendique le rappel d’un senior

La superbe forme de James Garner à l’Académie peut rendre impossible pour Ole Gunnar Solskjaer d’ignorer.

Jouant hors de position au milieu du terrain, Garner a marqué un but étonnant dans le match des moins de 19 ans contre le Club de Bruges jeudi dans des conditions difficiles.

«Je l’ai ramassé et à l’origine j’allais le passer à Chongy, mais j’ai continué à monter! J’ai fini par dépasser deux défenseurs, puis je suis juste passé dans le coin », a expliqué le joueur de 18 ans.

«Les conditions étaient difficiles et surtout en première mi-temps quand je jouais au défenseur central. Tout l’espace était large et nous voulions mettre l’interrupteur en marche, mais nous ne pouvions pas, alors nous avons dû continuer à jouer et à jouer. En deuxième mi-temps, c’était un peu plus facile, mais la première mi-temps a été difficile », a-t-il déclaré sur le site Internet du club.

Garner a été l’un des meilleurs joueurs de moins de 23 ans cette saison, marquant 6 buts en 9 matchs au milieu de terrain. Le joueur né à Birkenhead a également marqué un but et a disputé un match sur deux dans le trophée EFL.

Ses premières opportunités d’équipe ont été limitées cette saison mais Garner s’est bien acquitté de ses trois départs en Ligue Europa. Il a également fait trois apparitions de remplacement pour l’équipe senior, y compris un début de huit minutes en Premier League contre Norwich City en octobre.

Le jeune talentueux travaille dur pour impressionner le manager et obtenir plus de chances avec la première équipe. “Je vais continuer à avancer, à rester en forme et quand l’occasion se présentera, j’espère que je pourrai la saisir et montrer à tout le monde ce que je peux faire”, a-t-il commenté. Et avec des goûts d’Andreas Pereira qui luttent pour la forme, au moins une place sur le banc pour une série de matchs serait une récompense bienvenue et bien méritée pour sa persévérance.

