Le but martial remporte un match nul lent contre le Club de Bruges

Date de publication: jeudi 20 février 2020 7:49

Anthony Martial a sauvé les rougeurs de Manchester United alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a lancé la phase à élimination directe de la Ligue Europa avec un match nul disputé au Club de Bruges.

Après l’impressionnante et indispensable de lundi, la Premier League victoire aux quatre premiers rivaux de Chelsea, Solskjaer a plumped pour six changements en Belgique pour le match aller de cette ronde de 32 ex aequo.

United et Club Brugge reprendront la bataille à Old Trafford avec un score de 1-1 après Martial a couru jusqu’au niveau lors d’une nuit qui a commencé avec Emmanuel Dennis attraper Sergio Romero dans le no man’s land.

Le mauvais positionnement normalement fiable de l’international argentin par Liverpool Le coup de pied du gardien Simon Mignolet à la 15e minute a résumé une performance largement médiocre en première mi-temps des visiteurs.

Découvrez comment l’action s’est déroulée ici

Le Club de Bruges semblait bien placé pour remporter le «miracle» de la victoire de leur entraîneur-chef, Philippe Clement, alors il a dû se déchirer les cheveux lorsqu’ils se sont tiré une balle dans le pied à la 36e minute.

D’une remise en jeu Harry Maguire avait comiquement trahi, la décision bizarre de Brandon Mechele de laisser la balle rebondir a été engloutie par Martial et l’attaquant s’est précipité jusqu’au niveau froidement.

L’international français, qui a ouvert le score lundi à Stamford Bridge, a également frappé le poteau comme Uni a tenté de mettre fin à un premier semestre choquant avec une avance imméritée.

La deuxième période a été plus équilibrée avec le fatigué Jan Breydelstadion, les deux parties ayant des chances de prendre les devants pour le match retour de la semaine prochaine à Manchester.