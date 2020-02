Le but, par Haaland et Mbappé

Au-delà du retour de Neymar et du retour de Tuchel dans le bassin de la Ruhr, Les noms propres de Dortmund-PSG seront Erling Haaland et Kylian Mbappé. Norvégien et gaulois, âgés respectivement de 19 et 21 ans, étonner avec leurs chiffres et portera le poids offensif de leurs équipes en vedette dans un duel au-dessus des plus attractifs.

17/02/2020

Agir à 22h30

CET

Roger Payró

Ce qui a été réalisé ces derniers mois par Haaland est d’encadrer. Le Norvégien, fils de l’international Alf-Inge Haaland, a commencé à se faire un nom lorsqu’il a été endossé lors de la dernière Coupe du Monde U-20 neuf buts contre le Honduras (12-0). Autant de différence qu’il y avait entre les équipes, cette capacité de notation n’est disponible que pour quelques-unes. Et Erling est parmi les élus. Sa demi-saison avec Salzbourg a laissé tout le monde sans voix. 28 buts en 22 matchs, dont huit en Champions, est l’héritage laissé par le bélier avant que Dortmund ne prenne ses fonctions en janvier pour 20 millions d’euros. C’est le pichichi de l’édition actuelle.

Il étonne en Allemagne

Ses chiffres ne valaient pas la peine de porter Salzbourg aux huitièmes mais Haaland pourra continuer à gonfler ses records en Europe vêtu de jaune. Un test exigeant vous attend ce mardi. Déjà en tant que «borusser», sa période d’adaptation n’a même pas existé. En seulement six matchs, il s’est déjà installé dans l’alignement de départ et n’est resté que sans se mouiller dans un des six matchs qu’il a disputés, marquant neuf buts au total. Votre moyenne ce cours est un objectif toutes les 49 minutes alors qu’avec le set allemand c’est tous les 39. Une vraie folie.

Kylian, une «vieille» connaissance

L’un des records que Haaland a battu est le plus jeune joueur à avoir atteint les sept buts de la Ligue des champions, un honneur détenu par Mbappé. La réalité est que nous parlons de Kylian depuis un certain temps maintenant, mais si le présent est brillant, l’avenir est plus prometteur. À 21 ans, il est en passe de franchir toutes les barrières. Cette campagne a vu des buts dans toutes les compétitions qu’il a disputées et cumule 24 buts en 28 matchs. Il est le meilleur buteur de l’équipe malgré avoir été près d’un mois KO au début en raison d’une blessure à la cuisse. Kylian compose toutes les 87 minutes. Ce mardi, les deux artilleurs s’affronteront. Poudre à canon assurée.