Le cadeau de De La Cruz à Pipino Cuevas pour l’avoir sauvé de prison

Nelson Cuevas Il se souvenait du jour où il avait aidé Nicolás De La Cruz pour un problème judiciaire au Paraguay. Il y a environ un an, le milieu de terrain uruguayen a été retardé pour entrer dans le pays en raison d’un ancien incident qu’il avait commis alors qu’il jouait encore dans Liverpool d’Uruguay. A cette époque, Pipino a soutenu River, l’a contacté avec des avocats et l’a évité de passer la nuit en prison.

Le jour suivant, De La Cruz a commencé le match contre Cerro Porteño et a marqué le but atroce qui a donné à River le classement dans la Copa Libertadores 2019.

“Ceux de Cerro m’ont tout dit! Grâce à des groupes WhatsApp, ils ont transmis mon numéro de téléphone portable et ont commencé à faire pleuvoir des menaces de toutes sortes … Il n’a pas vieilli, Dieu merci, et au fil du temps tout a été résolu car ils savent que je suis une bonne personne, je ne suis pas conflictuel “, a expliqué le Paraguayen.

Et dans la même veine, il a raconté ce qu’était le cadeau de De La Cruz: “Il m’a donné le maillot avec lequel il a marqué le but! On peut voir que De La Cruz est un enfant barbare, c’est un garçon reconnaissant et pour cela mon respect et mon admiration pour lui. Plus tard, quand j’étais malade (dengue), il m’a appelé pour voir comment il allait. Il a été très bon avec moi. Je lui souhaite le meilleur, il le mérite, et il continuera sûrement à récolter de bonnes choses car il a un grand avenir devant lui. “

Enfin, Pipino a précisé que tous ceux qui ont affaire à River recevront leur aide lorsqu’ils se rendront au Paraguay: “La vérité est que je suis toujours très reconnaissant envers les fans de River. Et tous ceux qui viennent à Asunción savent toujours que j’essaie de les recevoir de la meilleure façon dans ma maison pour manger des rôtis, prendre un délicieux vin et discuter de River. Nous avons fait de même avec des dirigeants comme Enzo, Hernán Díaz et même Marcelo Gallardo. Tous ceux qui ont le bouclier de River Plate seront bien reçus dans ma maison “, a-t-il conclu.