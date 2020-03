Le cadeau du CR7 à ses coéquipiers pour compenser son expulsion avant le

Wijciech Szczesny, Gardien de la Juventus, a révélé lors de cette pause due au coronavirus ce que Cristiano Ronaldo a dû payer pour voir le rouge contre Valence en Ligue des champions il y a une saison.

29/03/2020 à 17:34

CEST

Sport.es

Avec Massimiliano Allegri toujours sur le banc, l’une des règles de l’entraîneur est que lorsqu’un joueur voit un rouge, il doit donner quelque chose à l’équipe.

Cependant, Cristiano était réticent à accepter la règle de son nouvel entraîneur.

Dans le programme polonais «Prosto w Szczene», Szczesny a révélé que Cristiano Ronaldo avait doué l’équipe iMacs. “Oui, nous en avons tous un. Cela a pris du temps car il ne pouvait pas digérer le carton rouge et il a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal. Cela a pris un peu, deux mois, mais finalement nous avons tous obtenu un iMac & rdquor ;, at-il expliqué.

Szczesny n’a pas été épargné par aucune autre règle non plus, car la même peine a été appliquée en cas de retard à l’entraînement. “Je pensais que c’était mardi, mais il s’est avéré que c’était mercredi. Allegri m’a appelé et m’a dit que tout le monde m’attendait. J’ai une demi-heure de retard et j’ai fini par donner des Beats& rdquor;.