Le Caire: «Je n’ai pas honte de la vidéo, elle n’aurait pas dû sortir. Je dois sauver des milliers d’emplois »| Serie A

Urbano Le Caire, président de Turin mais aussi rédacteur en chef de télévisions et de journaux, il a répondu par un post sur Instagram aux controverses suscitées par la diffusion de la vidéo d’hier:

“Je suis désolé, je n’ai pas le temps d’avoir” honte “comme beaucoup le demandent. Je ne vends pas de masques au triple du prix, je ne fais pas une fausse amuchine, je suis un éditeur de journaux et de télévision de qualité, qui assurent au pays des informations correctes et gratuites dans un moment difficile comme celui-ci. Pour le faire – un secret incroyable – j’ai besoin de publicité. Je n’ai pas fermé une émission de télévision, ou juste un de mes journaux.

Je sens sur moi la responsabilité quotidienne de milliers d’emplois. Faut-il mettre les mains dans la boue? Je les porte volontiers. La vidéo qui est sortie était une réunion des vestiaires. Elle ne devait pas être publiée. Et dans le vestiaire pour motiver, on dit des choses qui peuvent sembler discutables. Je m’excuse pour les personnes mentionnées. J’avais besoin de confiance pour essayer d’atteindre le but. Et l’objectif est de sauver les entreprises et de sauver les travailleurs qui les construisent chaque jour. Parce qu’il y aura aussi un “après” ces jours horribles et je ne voudrais pas que cet “après” soit encore pire qu’aujourd’hui. Si nous pouvons le faire, nous devrons tous le faire ensemble. Cela a toujours été mon objectif: sauver tous les emplois. Dois-je utiliser des méthodes “polies”? Dois-je être en communication directe? J’en prends la responsabilité. Comme quand je suis allé à Gruber il y a presque un mois – la seule fois à la télévision sur La7 – pour dire que le pays devait être fermé pour le sauver. Même là-bas, critique et distinction.

Je suis désolé, je dis et fais ce que je pense car demain il y a encore des terres à cultiver et à manger pour tout le monde. C’est mon travail d’entrepreneur et d’éditeur qui n’a d’autre intérêt que cela, qui n’a jamais interféré avec le libre travail de leurs journaux et de leur télévision, faisant de leur autonomie leur seule conviction “.