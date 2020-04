Le calcium et tous les sports italiens ont déjà une date de retour à l’activité

L’Italie revient progressivement à la normale. Le premier pays où le coronavirus a frappé violemment en dehors de la Chine met en œuvre la deuxième phase de désescalade, et les athlètes ont déjà une date pour reprendre l’entraînement.

26/04/2020 à 21:54

CEST

SPORT.es

Ainsi, le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé aujourd’hui que A partir du 4 mai prochain, les athlètes professionnels ou non professionnels (mais reconnus dans l’intérêt national par le Comité olympique italien, le CONI) pourront s’entraîner individuellement, tandis que l’entraînement collectif aux sports d’équipe reprendra le 18..

Le président transalpin a souligné que “J’adore le football et ces jours-ci, il semblait très étrange de vivre sans Calcium, sans Serie A, mais c’est ce que j’ai joué. Maintenant, l’entraînement revient, et plus tard, nous verrons si les championnats peuvent reprendre & rdquor ;.

Ainsi, les clubs italiens pourront programmer des séances spéciales à partir du jour 4, avec un traitement individualisé pendant deux semaines, jusqu’à ce que les séances d’entraînement puissent atteindre une certaine normalité.

Les citoyens qui veulent pratiquer le sport pourront aussi le faire à partir du 4 du mois prochain, mais toujours en respectant les deux mètres de distance sociale. Vous pourrez également accéder aux parcs, rendre visite aux membres de la famille et célébrer les enterrements, mais en faisant toujours attention aux mesures de sécurité. A partir de ce jour, le restaurant italien pourra reprendre une certaine activité, limitée à la livraison à domicile.