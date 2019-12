Le Camp Nou ferme en 2019

Cet après-midi à 16h00 (heure locale), Barcelone disputera son dernier match de l'année dans un Camp Nou plus familier que d'habitude.

Noël arrive et avec lui les mini-vacances du football espagnol. La Liga s'arrête sur le chemin pour faire place aux chants de Noël, au nougat et aux dîners de Noël. Cependant, le Camp Nou a encore un rendez-vous avec le Jour 18 du championnat d'Espagne et la visite des Alavés de Garitano.

Sans Ansu mais avec Busquets

Ansu Fati est l'une des absences les plus remarquables du Barça dans le match. Le jeune canterano est tombé hors de l'appel après avoir reçu un coup dans la Classique et ne sera plus vu en action avant 2020 préparé pour sa consécration.

🔊 Ernesto Valverde: "Nous voulons clôturer l'année avec de bons sentiments et en ajoutant les trois points contre une équipe qui se défend bien et entre en jeu" # BarçaAlaves pic.twitter.com/K5QbomVTfJ – FC Barcelone (@FCBarcelona_en) 20 décembre 2019

En revanche, Busquets s'est remis de son problème viral et pourrait revenir à onze après sa retraite en Classique, où il était sur le banc.

Le Blaugrana tentera de retrouver proéminence, balle et initiative devant un Camp Nou qui ne sait pas encore comment réagir avec certitude à ce qui s'est passé mercredi. L'ombre de ce qui était Barcelone avant hier a tourné une décennie. Guardiola et sextete. Reviendrez-vous un jour? Cela ne semble pas facile.

La Coupe fait des ravages sur Vitoria

🛬 Allez pour le dernier match de l'année 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/TQgxm3dzrK – Deportivo Alavés (@Alaves) 20 décembre 2019

En revanche, les sensations dans la boîte basque ne sont pas les meilleures non plus. L'élimination de la copera rougissante a blessé le Glorious qui sait que le Camp Nou n'est pas le meilleur endroit pour changer de cap.

Les Galiciens Lucas et Joselu, celui-ci avec le passé madrilène, tenteront de punir une Barcelone qui cumule 20 buts contre en 17 matchs.