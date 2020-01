Le candidat surprenant pour l’arc d’Independiente

La direction indépendante a le besoin de vendre des joueurs pour réduire l’effectif et stabiliser l’économie du club.

L’un des candidats à quitter le Rouge n’est ni plus ni moins que Campagne Martin, le gardien de but et capitaine de l’équipe, qui a des offres de football mexicain.

Ce qui est certain, c’est que l’Uruguayen a la possibilité de quitter Independiente et continuer sa carrière dans le football à l’étranger.

Face à cette situation, Lucas Pusineri a commencé à chercher un éventuel remplaçant et, selon le journal MARCA, celui ciblé est Guillermo Sara.

Le gardien de 32 ans est pré-saison avec l’équipe de Lanús, mais n’a pas sa place dans l’équipe de Luis Zubeldía. Curieux? Cela ne s’est pas arrêté depuis six mois.

Les prochains jours seront décisifs pour définir l’avenir de Campaign et l’arrivée possible de Sara, qui s’est arrêtée à l’Atlético Rafaela, Boca et Betis. Cela arrivera-t-il?