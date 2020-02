Le capitaine de Liverpool est un digne vainqueur du POTY …

Date de publication: Mardi 4 février 2020 15h09

Une critique constante des récompenses du Joueur de l’année PFA est la date limite de vote; Les professionnels doivent traditionnellement soumettre leur bulletin de vote en mars avec le nom du footballeur qui, selon eux, a eu le plus grand impact sur une saison qui approche généralement à peine de son dénouement.

Cette année, la domination de Liverpool a rendu le délai non pertinent. Pourtant, les électeurs semblent toujours menacés de faire le mauvais choix.

Jordan Henderson est devenu le favori des bookmakers pour remporter le prix, en grande partie grâce à la couverture médiatique alimentée par le sentiment et la bonne volonté. Il est vrai que personne avec un œil objectif ne reprochera à Henderson les honneurs qu’il recueille cette saison et la plupart des neutres peuvent apprécier la perspective d’un joueur souvent ridiculisé de remporter le premier trophée de Premier League des Reds.

Henderson’s est une histoire de bien-être. L’un d’un bon œuf dur à greffer poussant dans sa propre peau tout en passant de son plus bas reflux – Brendan Rodgers essayant de le décharger à Fulham en échange partiel de Clint Dempsey – à travers une succession de blessures, jusqu’au sommet du match à Madrid en juin dernier, lorsqu’il a remporté le sixième trophée de Liverpool en Ligue des champions.

Sur la route du titre via Madrid, de nombreuses performances d’Henderson ont été exceptionnelles, certaines de classe mondiale, en particulier lorsque Liverpool a dû remporter des victoires, ce qui s’est produit plus souvent cette saison que nous ne nous souviendrons des Reds tout conquérants .

Mais il n’a pas été le meilleur joueur de Liverpool, ni le rouage le plus important de la machine gagnante de Jurgen Klopp. Ce statut appartient incontestablement à Virgil van Dijk.

Comment se fait-il que le meilleur défenseur central du monde, le finaliste du Ballon d’Or, soit toujours disponible en 10/1 pour le gong PFA? Le cortège du titre de Liverpool a été construit sur sa défense, qui est à son tour construite autour de Van Dijk.

Liverpool a concédé 15 buts cette saison – 11 de moins que toute autre équipe – et Alisson pourrait faire une demande justifiable pour l’un des prix du joueur de l’année à gagner. Le gardien brésilien a sauvé 40 des 46 tirs cadrés jusqu’à présent cette saison, ce qui lui confère le meilleur rapport tirs-arrêts dans les cinq meilleures ligues européennes d’une certaine distance.

Mais il a également été le buteur le moins travaillé de la Premier League. Liverpool a fait face à 70 tirs cadrés toute la saison, soit moins de la moitié du nombre de Newcastle, dont le but a été le plus marqué. Liverpool a de bonnes raisons d’être reconnaissant à Alisson, mais il reconnaîtra à son tour sa chance de jouer derrière la meilleure défense de la ligue.

📅 OTD en 2017, Liverpool a annoncé la signature de Virgil van Dijk…

∙ 99 apparitions

∙ 72 victoires

∙ 41 draps propres

∙ Vainqueur de la Ligue des Champions

∙ Vainqueur de la Super Coupe de l’UEFA

∙ Vainqueur de la Coupe du monde des clubs

∙ Joueur PFA de l’année 2018/19

∙ 2e en 2019 Ballon d’Orpic.twitter.com / 1JtATyK7Ah

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 27 décembre 2019

Van Dijk est sans aucun doute le principal facteur de ce succès défensif. Les trois quarts des quatre joueurs de Liverpool ont été examinés de près ce trimestre, les capacités défensives de l’assistant en chef Trent Alexander-Arnold étant toujours correctement évaluées tandis qu’Andrew Robertson a enduré une accalmie sous sa forme. Van Dijk a eu divers partenaires qui ont joué à des degrés divers de compétence – n’oublions pas que Joel Matip était exceptionnel plus tôt dans la saison – mais les performances incomparables du Néerlandais sont restées le fondement sur lequel les champions de Klopp sont construits.

Pas que quelqu’un soit surpris. Van Dijk a remporté la couronne PFA l’an dernier et sa supériorité n’a en rien diminué; mais nous devons nous garder de nous complaire dans son brillant constant. Personne depuis Cristiano Ronaldo il y a 12 ans n’a remporté de prix consécutifs et tout le monde était si désireux – en particulier dans les médias – de s’assurer que l’argent était partagé à nouveau que Ryan Giggs l’a remporté la saison suivante au lieu d’un prix pour l’ensemble de ses réalisations. . Le vétéran de Manchester United a effectué 12 départs et a marqué un but en championnat cette saison-là.

La contribution de Henderson a été beaucoup plus cruciale à Liverpool cette saison que Giggs à United en 2009. Mais un sentiment similaire serait derrière les votes exprimés pour le capitaine de Liverpool plutôt que pour son leader calme et sans égal. L’ascension d’Henderson doit être célébrée, mais pas au détriment de la suppression de la couronne du bonbon magnétique de Van Dijk.

Ian Watson