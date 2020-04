Le capitaine du club s’extasie sur la cible annoncée d’Arsenal – HITC

L’arsenal de Mikel Arteta aurait voulu attaquer les hauts voleurs de la Serie A Atalanta pour les frères Traoré Hatem et Amad – sont-ils liés à la Premier League?

La starlette de l’Atalanta Amad Traoré partage plus que quelques similitudes avec Lionel Messi, selon la star de la Serie A Papu Gomez au milieu des spéculations sur l’attaquant avec un déménagement estival à Arsenal.

Les Gunners devront boxer intelligemment sur le marché des transferts cette année avec des fonds limités aux Émirats et la crise sanitaire mondiale en cours plongeant le jeu mondial dans une période d’incertitude financière sans précédent.

Selon 90Min, Arsenal est intéressé à signer deux des jeunes les plus talentueux du football italien – les frères Traoré Hatem et Amad.

Le premier est un milieu de terrain central de la vieille école, mais le second, comme vous l’avez peut-être deviné à partir de ces comparaisons avec un certain attaquant argentin, est un homme du large gaucher le plus à l’aise qui dérive du côté droit.

“Traoré, il ressemble à Messi”, a déclaré le capitaine Gomez à propos d’un adolescent qui a fait trois apparitions en Serie A en 2019/20, lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram.

«Il y a des défenseurs dans la première équipe qui ne peuvent parfois pas l’arrêter. Des joueurs très forts sortent de Primavera chaque année. »

90Min ajoute qu’Arsenal devrait payer environ 20 millions de livres sterling pour Hatem, le frère aîné et le plus établi des frères et sœurs. On ne s’attend pas non plus à ce qu’Amad se déplace sur le bon marché, même s’il n’a pas encore vraiment fait sa marque dans le XI de départ d’Atalanta.

Bien qu’Arsenal construise pour un avenir radieux avec Gabriel Martinelli, Reiss Nelson, Bukayo Saka et co, Amad Traore se sent comme un ajustement parfait pour une équipe tournée vers l’avenir ainsi que le présent.

Dans d’autres nouvelles, certains fans des Rangers réagissent après avoir entendu le joueur Ibrox quitter