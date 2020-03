Le Celtic devrait changer pour une starlette défensive rennaise de 8 millions d’euros

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 8:41

Le Celtic a été lié à une décision du défenseur rennais Brandon Soppy, malgré le jeune de 18 ans qui attend toujours de faire ses débuts en équipe première pour le club.

Lundi, Manu Lonjon d’Eurosport a fait cette déclaration sur son fil Twitter, suggérant que le club de Bundesliga RB Leipzig et la Ligue 1 Nice gardent également un œil sur l’arrière droit polyvalent.

Soppy est évalué à environ 8 millions d’euros (7,3 millions de livres sterling) dans les médias français et a également été lié avec les Wolves de Monaco et de Premier League dans le passé.

Il est entendu que les performances de Soppy en UEFA Youth League ont vu des éclaireurs affluer pour le voir, bien que le report actuel du football de haut niveau dans toute l’Europe ait pour l’instant suspendu les affaires de transfert.

celtique ont été liés à la coéquipière de Soppy à Roazhon Park, James Lea Siliki, plus tôt dans la saison, et ont favorisé les ligues françaises ces dernières années après avoir fait appel à Christopher Jullien, Odsonne Edouard et Timothy Weah.