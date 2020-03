Le Celtic recrute les joueurs Bhoys les plus rapides et les plus habiles 2019, partage l’équipe qu’il a soutenue – HITC

Jonathan Afolabi a signé pour Celtic lors du mercato de l’été dernier.

L’attaquant du Celtic Jonathan Afolabi a mis en place une session de questions-réponses sur Instagram mardi dans une tentative apparente de lutter contre la frustration d’isolement.

Dans ce document, l’international de la République d’Irlande, actuellement prêté par Celtic à Dunfermline, a répondu à des questions allant de qui sont ses coéquipiers les plus rapides, les plus habiles et les plus drôles, à quelle équipe il soutient (alerte spoiler: ce ne sont pas les Bhoys) .

Le voici en entier:

Q: Votre but préféré pour l’Irlande?

A: République tchèque, juillet 2019.

Q: Quel était votre joueur préféré en grandissant?

R: Didier Drogba.

Q: Quand vous étiez enfant, quelle équipe avez-vous soutenue?

R: Chelsea.

Q: Joueurs de football préférés de tous les temps?

R: Il y en a beaucoup mais je dirais à la fois Ronaldos et Messi.

Q: Ronaldo ou Messi?

R: Ronaldo.

Q: Le gars le plus drôle du Celtic? Ne mens pas

R: Leigh Griffiths a ses moments, je dois le lui donner.

Q: Objectif préféré de Dunfermline?

R: Premier contre Dundee United.

Q: D’où venez-vous en Irlande?

R: Dublin.

Q: Quelles sont vos impressions sur Dunfermline depuis votre adhésion?

R: Je l’ai vraiment apprécié jusqu’à présent, super expérience.

Q: Meilleur joueur de l’équipe celtique en ce moment?

R: Odsonne Edouard.

Q: Bottes préférées?

A: T90

Q: Joueur irlandais préféré qui grandit?

R: Robbie Keane.

Q: Joueur le plus rapide de l’équipe celtique? À mon avis, c’est Jeremie Frimpong.

A: @ jeremiefrimpong22 (emoji yeux)

Q: Joueur le plus habile du Celtic?

R: Karamoko Dembele ou Michael Johnston.

Le Celtic aurait repoussé l’intérêt de plusieurs parties anglaises pour signer Afolabi à la fin de son contrat de Southampton l’été dernier.

Mais le joueur de 20 ans n’a pas encore comparu pour la première équipe des Bhoys.

