Le centre de Cordoue a remporté une victoire décisive contre Colomb

La maison a marqué le seul but du match à 47 minutes de la seconde mi-temps, grâce à Jonathan Herrera, de criminel.

La figure de la réunion était Cristian Vega. Le milieu de terrain de Central Córdoba (SE) s’est démarqué devant Columbus, a effectué 100 passes correctes et a botté le but deux fois. En revanche, Rafael García a joué un rôle clé. Le défenseur de Columbus était important, car il a récupéré 4 balles et dégagé 7 balles dangereuses.

Ce fut un match chaud avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu plusieurs réprimandes: Matías Nani, Emanuel Olivera, Gervasio Núñez, Wilson Morelo et Jonathan Herrera. Alors que le technicien Columbus, Diego Osella, a été expulsé par l’arbitre.

L’entraîneur de C. Córdoba (SE), Gustavo Coleoni, a arrangé sur le terrain une formation 4-5-1 avec Diego Rodríguez dans le but; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani et Jonathan Bay sur la ligne défensive; Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega, Joao Rodríguez et Gervasio Núñez au centre; et Jonathan Herrera dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Diego Osella ont été plantés avec une stratégie 4-3-3 avec Leonardo Burián sous les trois combinaisons; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García, Rafael Delgado en défense; Fernando Zuqui, Federico Lértora et Marcelo Estigarribia au milieu de la cour; et Mauro Da Luz, Luis Miguel Rodríguez et Braian Galván en tête.

Avec ce résultat, l’endroit était à la 15e place avec 21 points et a réussi à quitter la zone de relégation, tandis que le visiteur atteint 16 unités et reste pour l’instant enfoncé dans la partie inférieure de la table.

À la prochaine date, C. Cordoue (SE) visitera River Plate le lendemain, tandis que Columbus recevra Banfield au Brigadier Gral. Stade Estanislao López.