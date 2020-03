LEEDS, ANGLETERRE – 07 MARS: Patrick Bamford de Leeds United célèbre après avoir marqué son deuxième but lors du match de championnat Sky Bet entre Leeds United et Huddersfield Town à Elland Road le 07 mars 2020 à Leeds, en Angleterre. (Photo de George Wood / .)

Une multitude de meilleures équipes du championnat sont prêtes à ouvrir une bataille juridique si la saison en cours est déclarée nulle à cause du coronavirus.

Le championnat est prêt pour une bataille juridique après la suspension du coronavirus

Les six premiers pour contester une décision potentielle

Les six premiers du championnat sont prêts à entamer une bataille juridique si la saison de Premier League en cours est déclarée nulle.

Le football à travers le monde a été suspendu ces derniers jours en raison de la pandémie de Covid-19.

Les rencontres de Premier League et d’EFL ont été suspendues jusqu’au début avril; cependant, rien n’indique comment le reste de la saison se déroulera.

Le Times affirme cependant que les six premiers du championnat – Leeds United, West Brom, Fulham, Brentford, Nottingham Forest et Preston North End – ont tenu une réunion secrète lundi.

Le rapport suggère que la réunion devait discuter de leur position actuelle sur la suspension de la saison.

Il est également signalé qu’une conférence téléphonique avec les autres équipes de la ligue aura lieu aujourd’hui; ce sera une réunion de suivi pour discuter de leurs propositions.

Le rapport, rédigé par des journalistes réputés Matt Lawton et Martyn Ziegler, décrit les clubs comme «bouillonnants».

Il vient en représailles aux commentaires de certains clubs de haut vol sur la possibilité de mettre au rebut la saison en cours.

Ce week-end, la vice-présidente de West Ham United, Karen Brady, a déclaré dans sa chronique hebdomadaire Sun: “La seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer toute la saison nulle et non avenue.”

Naturellement, de nombreuses équipes du championnat souhaitent que le reste de la saison soit terminé, même si cela signifie que la prochaine campagne est retardée.

Il est également entendu que les six meilleurs clubs veulent que les trois spots de promotion soient protégés.

Deux équipes sont automatiquement promues au sommet de la hiérarchie et une autre se bat pour une promotion à travers les play-offs.

Cependant, les suggestions selon lesquelles les deux meilleurs actuels – Leeds et West Brom – pourraient être ajoutés à une Premier League de 22 équipes ont frustré les quatre équipes occupant actuellement des places dans les positions de barrage.

