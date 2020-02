Le championnat Primavera 1 se termine au tirage au sort

SONDAGE

Aujourd’hui s’est terminée la dix-huitième journée du Championnat Primavera A (en direct sur Sportitalia). Match nul contre Cagliari contre la Juventus et Turin avec Gênes. Voici l’ensemble du programme en détail, les résultats et le classement mis à jour.

Les courses programmées:

Empoli U19-Lazio U19 1-3

Rome U19-Fiorentina U19 2-1

Chievo U19-Bologne U19 3-4

Inter U19-Napoli U19 5-0

Atalanta U19-Sassuolo U19 2-1

Sampdoria U19-Pescara U19 1-0

Cagliari U19-Juventus U19 0-0

Turin U19-Gênes U19 1-1

Le classement:

Atalanta 45

Cagliari 39

Inter 34

Juventus 31

Rome 30

Sampdoria 27

Latium 26

Gênes 25

Sassuolo 23

Empoli 23

Turin 22

Bologne 22

Fiorentina 18

Pescara 15

Naples 12

Chievo Verona 12

Nous sommes allés lentement avec les jugements et nous restons très prudents car la mauvaise figure (journalistique) de la Juventus est toujours au coin de la rue. Il a tellement de champions qu’à partir de demain, il pourra se réveiller et commencer à battre des victoires sur des victoires tant en championnat qu’en Ligue des champions …