Le chaos des transferts de Manchester United souligne le besoin d’un directeur du football

La ruée folle de Manchester United pour un attaquant au cours des dernières 24 heures de la fenêtre de transfert souligne le besoin urgent du club pour un directeur du football.

Le club aurait été en discussion sur le transfert d’un certain nombre de joueurs tels que Joshua King de Bournemouth et Danny Ings de Southampton avant de finalement décrocher les services de l’ancien homme de Watford Odion Ighalo à la 11e heure.

Les fans, les experts et les membres de la presse ont été déconcertés quant à la raison pour laquelle une liste restreinte n’avait pas été établie et recherchée il y a des semaines – quelque chose qu’un directeur du football aurait sûrement fait.

Je vais sortir le cou et dire que #MUFC n’est pas le meilleur en matière de stratégie de transfert.

Avec toutes les offres, il semble qu’Ed Woodward essaie actuellement de trouver un attaquant… pic.twitter.com/i2YXCh5rSG

– Nick Thompson (@ NickThompson20) 31 janvier 2020

Les Red Devils savaient depuis août qu’un nouvel attaquant serait nécessaire après avoir vendu Romelu Lukaku à l’Inter Milan.

De toute évidence, le premier choix était la starlette norvégienne Erling Braut Haaland, qui semblait proche de rejoindre United avant de finalement signer pour le Borussia Dortmund.

Cette décision a cependant été prise le 29 décembre – il y a plus d’un mois – donc même si Haaland était le seul nom sur la liste restreinte – ce qui aurait été étrange en soi – il aurait dû encore y avoir beaucoup de temps pour aligner une alternative et éviter les bouffonneries qui se sont produites hier.

Pour l’un des clubs les plus grands et les plus riches du monde, se battre pour un attaquant le dernier jour de la #TransferWindow est au-delà de l’embarras. Ça sent le désespoir et les clubs partout peuvent le sentir. Cela aurait dû être trié bien avant aujourd’hui! #MUFC #DeadlineDay

– 🔥 яєαℓιѕт נ ανѕтαн 🔥 (@RHJOfficial) 31 janvier 2020

Enchérir pour Josh King le 30 janvier, puis se débattre pour trouver des prêts pour Ighalo, etc. ne fait pas grand-chose pour inspirer la croyance en la “structure” ou la vision stratégique de #MUFC. Ils avaient besoin d’un nouvel attaquant depuis qu’ils avaient décidé à la fin de la saison dernière qu’ils vendraient Lukaku https://t.co/5hocRepSSb

– Oliver Kay (@OliverKay) 31 janvier 2020

En toute honnêteté, cette alternative pourrait être l’international français des moins de 21 ans Jean-Kevin Augustin. Il a été recruté par Leeds United plus tôt cette semaine après que «Manchester United soit venu à la table beaucoup trop tard et de manière beaucoup trop désorganisée», comme l’a noté le journaliste de The Athletic, David Ornstein.

La blessure au dos de Marcus Rashford a rendu la recherche d’un attaquant plus urgente, mais cela s’est produit il y a 16 jours – plus que suffisamment de temps pour avoir aligné une offre de remplacement avant maintenant.

Parce que United a laissé jusqu’à la dernière minute pour faire des choix pour Ings et King, leurs offres ont été refusées car les clubs de vente n’avaient pas le temps de trouver un remplaçant.

Le célèbre journaliste Sam Pilger a amplement résumé les transactions de transfert farfelues de United, affirmant que “vendre Romelu Lukaku et chercher à le remplacer 5 mois plus tard par Josh King le jour de l’échéance ne fait pas grand-chose pour convaincre qu’il existe un plan directeur de transfert brillant”.

Vendre Romelu Lukaku et chercher à le remplacer 5 mois plus tard par Josh King le jour de l’échéance ne fait pas grand-chose pour convaincre qu’il existe un plan directeur de transfert brillant à #MUFC

– Sam Pilger (@sampilger) 31 janvier 2020

Et lorsque le vice-président exécutif Ed Woodward a finalement sacré Ighalo, 30 ans, de nombreux fans ont montré leur mécontentement à la signature.

Manchester United signe en fait Odion Ighalo, 30 ans, au motif qu’ils ont besoin d’un attaquant et qu’il est attaquant. Ne me dites pas qu’ils ont fait du repérage sur celui-ci. Ils savent qu’ils ont besoin d’un autre attaquant depuis des semaines maintenant. Tout cela fait partie du «processus», je suis sûr… https://t.co/VDLSDUwL47

– Tom Carnduff (@ TomC_22) 31 janvier 2020

Odion Ighalo a marqué 1 sur 18 la saison dernière pour Watford avant de se retrouver dans la ligue chinoise. Le type de signature WTF est-ce pour #MUFC? Woodward retire la pisse aux supporters.

– Mal Dickenson (@MalDickenson) 31 janvier 2020

J’adore la façon dont Ole développe la nouvelle culture chez United en expédiant du bois mort à Sanchez et Lukaku et en le remplaçant par du bois mort pire à Ighalo!

Bonnes affaires de United, hein? pic.twitter.com/gEFkBg5cAX

– KB_MUFC 🔰 (@kabtastick) 31 janvier 2020

Aurait dû faire sauter la banque pour Haaland mate! Ighalo est une signature étrange et empeste le désespoir si vous me demandez 🤷‍♂‍

– Forbes Wilson (@Forbes_Wilson) 31 janvier 2020

Il reste à voir si un directeur du football sera finalement nommé après une nouvelle fenêtre chaotique. Des noms tels qu’Antero Henrique et l’ancien Red Jordi Cruyff ont été liés à ce poste, mais à ce jour, le vice-président exécutif Ed Woodward s’est montré réticent à laisser passer les rênes du pouvoir sur les transferts à quelqu’un en dehors de son entourage.