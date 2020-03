Le chef de la PFA révèle que les joueurs sont “réalistes” sur les plans de fin de saison

Date de publication: Lundi 23 mars 2020 3:43

le Association des footballeurs professionnels (PFA) a révélé que la plupart de ses membres acceptent que la saison doive être terminée à huis clos, car ils reconnaissent qu’il n’y a désormais «aucune alternative».

La possibilité de jouer à des matchs dans des stades vides prend de l’ampleur après les réticences initiales des clubs et des joueurs.

Comme la pandémie de coronavirus entraîne des restrictions croissantes à travers le pays, la plupart y voient «aucune alternative» si la saison doit être terminée.

Et le député de PFA, Bobby Barnes – s’exprimant pour la première fois depuis la suspension du football – affirme que bien que terminer la saison à huis clos ne soit «pas idéal», les joueurs sont «réalistes».

Il a déclaré à The Athletic: «Je pense que c’est plutôt le fait qu’il n’y a pas d’alternative. Les joueurs sont réalistes. Dans un monde idéal, nous jouerions devant des foules. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal et certainement, les joueurs à qui j’ai parlé acceptent que si c’est ce que ça va être, c’est ce que ça devra être.

«Je me suis entretenu avec des joueurs – dont deux ou trois joueurs de Premier League très en vue plus ou moins quotidiennement – et les conversations que j’ai eues avec eux au début étaient basées sur le fait de ne pas vouloir jouer à huis clos si à tout est possible.

«Je leur ai dit:« Regardez, aucun de nous, dans un monde idéal, ne veut jouer devant des stades vides. Le football concerne les fans. Mais la réalité est que pour la grande majorité des joueurs, en particulier au plus haut niveau, leurs revenus sont financés par l’argent de la télévision et il y a des contrats à respecter. Pour que nous (le PFA) puissions protéger ces joueurs en termes de sécurisation de leurs salaires… si c’est la seule offre que nous avons sur la table pour terminer la saison, alors c’est ce que ce sera.

«Pour être honnête, la plupart des joueurs ont pris cela en considération lorsque nous leur avons parlé. Les joueurs l’ont compris. Ils comprennent l’alternative. Franchement, si nous voulons terminer la saison en temps opportun afin que nous puissions même envisager de commencer la saison prochaine, nous devons être ouverts à toutes les options.

«Si cela signifie que jouer à huis clos doit se produire afin que les contrats soient protégés, les luminaires remplis et les accords commerciaux honorés, alors je pense que nous devons tous nous réunir et accepter que nous devons tous faire des sacrifices pour essayer de trouver une solution pour l’industrie dans son ensemble. “