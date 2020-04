Le chef de Leeds Radrizzani fait sa première grande admission sur l’investissement QSI

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 7:49

Le président de Leeds, Andrea Radrizzani, a finalement révélé les rumeurs selon lesquelles les propriétaires du Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments (QSI), envisageaient une prise de contrôle du club de promotion Yorkshire.

Des rumeurs concernant l’intérêt de QSI pour Leeds sont apparues pour la première fois en mai dernier, peu de temps après que le club ait raté sa promotion en Premier League après sa défaite en demi-finale contre Derby.

À l’époque, il était dit Radrizzani avait rencontré le président de Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaifi, pour discuter de la vente d’une participation dans le club.

Radrizzani et Al-Khelaifi sont des associés proches, mais le message de Leeds, à l’époque, était que le club, à l’heure actuelle, n’est pas à vendre.

Cependant, les rumeurs ont refusé de disparaître et QSI continue d’être liée au club, avec un rapport révélant deux grandes raisons pour lesquelles ils étaient si attirés par le côté ambitieux du Yorkshire en premier lieu.

cependant, Radrizzani a refusé de donner beaucoup de crédit aux rumeurs jusqu’à présent – le propriétaire de Leeds admettant finalement que des discussions avaient eu lieu et qu’il était possible que QSI investisse dans le club.

«Ce sont des rumeurs qui durent depuis plus d’un an maintenant. Ce qui est vrai, c’est que nous avons une excellente relation sur le plan personnel », a-t-il déclaré à Gianluca Di Marzio.

“Il y a un désir de faire quelque chose ensemble peut-être même dans le football mais il n’y a rien de concret en ce moment

«Au cours des dernières semaines, tout est revenu à l’arrière. Mon désir d’avoir un grand Leeds qui est un protagoniste de la Premier League et pour ce faire, nous aurons besoin de partenaires en plus des 49ers de San Francisco, nous évaluerons cela lorsque nous serons dans cette ligue “

Leeds a sept points d’avance sur Fulham, troisième, avec seulement neuf matchs à jouer, avant l’arrêt de tout football de niveau élite et l’équipe de Marcelo Bielsa espère avoir la chance de terminer ce qu’ils ont commencé.

Et il ne fait aucun doute que l’influx de richesse fourni par QSI repousserait Leeds dans les domaines des principaux acteurs du jeu britannique, avec leur argent transformant non seulement le PSG, mais la forme du marché mondial des transferts.

Radrizzani détient actuellement 85% de Leeds, avec une participation déclarée de 11 pour cent vendue à 49ers Enterprises – propriétaires des 49ers de San Francisco – l’année dernière, tandis qu’une petite partie des actionnaires mineurs détiennent les 4% restants.

Mais le financement de QSI – bien que lié par FFP et peu susceptible de garantir à Leeds une manne d’argent illimitée – donnera au club un coup de pouce significatif. Ils sont financés par l’État du Qatar, riche en pétrole, ont achevé leur rachat du champion de France PSG en 2011 et l’ont transformé en l’un des clubs les plus riches du monde.

Le PSG a recruté Neymar de Barcelone pour un record mondial de 200 millions de livres sterling en 2017 et Kylian Mbappe a depuis rejoint Monaco pour 166 millions de livres sterling.

