Le chef de Leeds révèle tout sur l’échec de la tentative de signer Jarrod Bowen en janvier

Date de publication: jeudi 6 février 2020 8:06

Le directeur général de Leeds United, Angus Kinnear, a tout révélé sur les raisons pour lesquelles le club n’a pas signé l’attaquant de Hull City Jarrod Bowen dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les hommes de Marcelo Bielsa étaient fortement liés à un mouvement pour l’attaquant prolifique le mois dernier, avec The Sun affirmant qu’ils préparaient une offre de 15 millions de livres sterling.

Cependant, il est apparu que ce n’était jamais sur les cartes et Bowen a finalement déménagé à West Ham le jour limite pour un montant de 19 millions de livres sterling.

Et Kinnear a expliqué pourquoi le club ne pouvait pas signer Bowen, malgré son intérêt pour le joueur, car ils s’est plutôt tourné vers un prêt pour Jean-Kevin Augustin.

S’adressant à la BBC Radio Leeds, Kinnear a déclaré que le club était à la limite supérieure du profit et de la durabilité et n’était pas prêt à les briser.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucun moyen pour un club de championnat d’avoir signé Bowen sans paiement en parachute ou sans violation des P&S.

“Lorsque les comptes seront publiés, nous serons à la limite supérieure du seuil de profit et de durabilité”, a déclaré Kinnear, “et nous n’allons pas le dépasser comme les autres clubs.

«Ce n’est pas ainsi que nous voulons fonctionner, nous travaillons dans les limites.

“Nous ne sommes pas d’accord avec les règles et nous ne pensons pas qu’elles contribuent à la durabilité, en fait, nous pensons qu’elles mènent à une comptabilité créative contre le bon fonctionnement des clubs de football, et il y a un certain nombre de clubs qui font campagne encontre.

“C’est pourquoi dans la dernière fenêtre de transfert, nous avons dû couper notre tissu et l’idée que n’importe quel club de championnat paie 25 millions de livres sterling pour un joueur comme Jarrod Bowen … ce n’est tout simplement pas possible dans les règles de P&S à moins qu’ils aient un paiement en parachute significatif.”

Bowen devrait faire ses débuts à West Ham dimanche contre Manchester City, tandis qu’Augustin n’a pas encore goûté à l’action en équipe première pour son nouveau club.

